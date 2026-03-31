La Segura preocupó por el estado de salud de Lucca en su viaje a Brasil; ¿qué le pasó?

La influenciadora La Segura preocupó a sus seguidores al revelar que su hijo Lucca está enfermo en su viaje por Brasil.

La Segura está de vacaciones en Brasil. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Lucca, hijo de La Segura, en su viaje a Brasil?

La creadora de contenido contó que pasó una mala noche debido a que el pequeño mostró síntomas de malestar y estuvo inquieto y lloroso, lo que les impidió descansar.

La caleña cree que un baño en la piscina durante la tarde pudo ser el causante de la situación. A pesar del percance, aseguró que han tratado de disfrutar al máximo sus vacaciones junto al menor.

La Segura e Ignacio Baladán se encuentran en días de descanso luego de anunciar su proyecto empresarial “Destiny”, dedicado a productos de belleza, en el que han invertido gran parte de sus esfuerzos y ahorros.

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La influenciadora dijo que, aunque la salud de Lucca es su prioridad, no planea dejar que el viaje se arruine, pues el niño se ha mostrado feliz de conocer el mar y vivir nuevas experiencias.

Para ella, lo más importante es que el niño pueda disfrutar de las vacaciones sin que la situación se convierta en un motivo de angustia permanente.

La pareja ha tratado de mantener la calma y transmitir tranquilidad, mostrando que incluso en medio de las dificultades, la unión familiar es lo que más fortalece.

¿Qué intervención estética se realizó La Segura?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también ha hablado de la seguridad que siente al estar en traje de baño, refiriéndose a la lipectomía que se realizó el año pasado y de la que hasta hace un par de meses se recuperó por completo.

La Segura aseguró que poco a poco ha ido recuperando la confianza en su figura y que este viaje le ha permitido disfrutar de su cuerpo con mayor tranquilidad.

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Los seguidores de La Segura siguen cada publicación con atención, pues la influenciadora se ha encargado de mantener informada a su comunidad digital sobre cada suceso y percance que ha vivido en su viaje por Brasil.