Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura preocupó por el estado de salud de Lucca en su viaje a Brasil; ¿qué le pasó?

La Segura compartió que su hijo Lucca pasó una difícil noche en Brasil y generó alarma entre sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura preocupó en redes.
La Segura preocupó en redes sociales al revelar que Lucca está enfermo. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé - Freepik)

La influenciadora La Segura preocupó a sus seguidores al revelar que su hijo Lucca está enfermo en su viaje por Brasil.

La Segura está de vacaciones.
La Segura está de vacaciones en Brasil. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Lucca, hijo de La Segura, en su viaje a Brasil?

La creadora de contenido contó que pasó una mala noche debido a que el pequeño mostró síntomas de malestar y estuvo inquieto y lloroso, lo que les impidió descansar.

La caleña cree que un baño en la piscina durante la tarde pudo ser el causante de la situación. A pesar del percance, aseguró que han tratado de disfrutar al máximo sus vacaciones junto al menor.

La Segura e Ignacio Baladán se encuentran en días de descanso luego de anunciar su proyecto empresarial “Destiny”, dedicado a productos de belleza, en el que han invertido gran parte de sus esfuerzos y ahorros.

Artículos relacionados

La influenciadora dijo que, aunque la salud de Lucca es su prioridad, no planea dejar que el viaje se arruine, pues el niño se ha mostrado feliz de conocer el mar y vivir nuevas experiencias.

Para ella, lo más importante es que el niño pueda disfrutar de las vacaciones sin que la situación se convierta en un motivo de angustia permanente.

La pareja ha tratado de mantener la calma y transmitir tranquilidad, mostrando que incluso en medio de las dificultades, la unión familiar es lo que más fortalece.

¿Qué intervención estética se realizó La Segura?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también ha hablado de la seguridad que siente al estar en traje de baño, refiriéndose a la lipectomía que se realizó el año pasado y de la que hasta hace un par de meses se recuperó por completo.

La Segura aseguró que poco a poco ha ido recuperando la confianza en su figura y que este viaje le ha permitido disfrutar de su cuerpo con mayor tranquilidad.

Artículos relacionados

Los seguidores de La Segura siguen cada publicación con atención, pues la influenciadora se ha encargado de mantener informada a su comunidad digital sobre cada suceso y percance que ha vivido en su viaje por Brasil.

La Segura habló del estado de salud.
La Segura habló del estado de salud de su hijo Lucca. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Shaira denunció intento de robo en Bogotá Shaira

Shaira denunció intento de robo en Bogotá y reveló detalles del susto que vivió junto a su mamá

Shaira rompió el silencio y reveló detalles del susto que vivió junto a su madre. La cantante envió un emotivo mensaje en redes.

Karola protagoniza "coqueteo" con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Karola protagoniza "coqueteo" con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Karola llamó la atención tras realizarle una inesperada propuesta a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta y Karina García sorprenden con una coreografía. Nicolás Arrieta

Karina García y Nicolás Arrieta bailaron juntos en una coreografía; así fue el momento

Karina García y Nicolás Arrieta mostraron su química en una coreografía que sorprendió y generó comentarios en redes.

Lo más superlike

¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién? Talento internacional

¡Sentido luto en la televisión! Murió reconocida figura tras lucha contra el cáncer: ¿quién?

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida figura de la televisión tras batalla contra el cáncer.

Estrella de televisión estuvo en accidente aéreo y así contó lo que vivió Viral

Reconocida estrella de televisión sobrevivió a desgarrador accidente aéreo: esto se sabe

Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro? Paola Jara

Paola Jara compartió reciente foto de Emilia junto a su madre: ¿ocultó o mostró su rostro?

Alejandro Estrada y Alexa Torrex opinaron sobre el nuevo habitante. La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Alexa Torrex rechazaron la llegada de un nuevo habitante a La casa de los famosos

Mejores días para cortarse el pelo en abril Belleza

Días recomendados de abril para cortarte el cabello según el calendario lunar, ¿cuáles son?