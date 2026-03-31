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Karina García y Nicolás Arrieta bailaron juntos en una coreografía; así fue el momento

Karina García y Nicolás Arrieta mostraron su química en una coreografía que sorprendió y generó comentarios en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta y Karina García sorprenden con una coreografía.
Nicolás Arrieta y Karina García sorprenden con una coreografía. (Fotos Canal RCN)

Nicolás Arrieta sorprendió con sus habilidades para el baile junto a Karina García. Luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, ambos han tenido oportunidades en la televisión nacional.

Nicolás Arrieta muestra sus habilidades.
Nicolás Arrieta muestra sus habilidades para el baile. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué aparecieron bailando Nicolás Arrieta y Karina García?

Karina es panelista del programa de análisis de la casa más famosa del país ¿Qué hay pa’ dañar?, junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, mientras que Nicolás Arrieta hace parte del equipo de Buen Día Colombia.

Ambos se han convertido en talentos del Canal RCN y, como tales, participaron en el nuevo video promocional en el que invitan a los televidentes a ver el próximo mundial de fútbol a través de las plataformas de la empresa.

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Durante las grabaciones, Nicolás y Karina aprovecharon para hacer una coreografía que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

El clip generó revuelo entre los internautas, quienes resaltaron el ritmo y la belleza de la modelo, así como la energía de Nicolás, que se le midió a bailar en sincronía con su compañera para invitar a los televidentes a unirse al trend creado para esta importante fecha.

¿Cuándo será el próximo mundial de fútbol?

El mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio y se podrá disfrutar por la señal principal y las aplicaciones del Canal RCN.

Los seguidores destacaron la química entre Nicolás y Karina, quienes demostraron que más allá de sus roles como panelistas, también tienen talento para entretener y conectar con el público de manera divertida.

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Los comentarios en redes sociales se centraron en la actitud de Nicolás, que se arriesgó a seguir el ritmo de Karina, a pesar de que no tiene ni la más mínima idea de bailar.

Con esta participación, Nicolás y Karina confirman que su paso por la televisión no es pasajero, sino parte de un camino que sigue creciendo con cada oportunidad.

Nicolás Arrieta emocionó en su junte con Karina García.
Nicolás Arrieta emocionó en su junte con Karina García. (Foto Canal RCN)
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