Shaira denunció intento de robo en Bogotá y reveló detalles del susto que vivió junto a su mamá

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través de sus redes sociales, Shaira llamó la atención al compartir un video en el que expuso un intento de hurto que vivió junto a su madre en Bogotá. La hsitoria generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Shaira sobre el intento de robo en Bogotá?

La cantante explicó que el hecho ocurrió el 26 de marzo en el barrio Los Cerezos, en la localidad de Engativá. Según su relato, se encontraba junto a su madre afuera de la casa de una amiga cuando un vehículo se detuvo detrás de ellas.

Shaira sufrió intento de robo en Bogotá / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Minutos después, un hombre descendió del carro, se acercó y la amenazó. Posteriormente, otra persona también se bajó en condiciones similares, aumentando la tensión del momento.

Shaira indicó que, la situación se desarrolló en cuestión de segundos, no logró identificar con claridad las intenciones de los involucrados.

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¿Cómo reaccionaron Shaira y su madre durante el intento de robo?

De acuerdo con la artista, su madre reaccionó de inmediato al intentar protegerla, lo que llevó a que uno de los hombres también la asustara más. En ese momento, Shaira que optó por decir que podían llevarse lo que quisieran, priorizando la seguridad de ambas.

Shaira revela del intento de robo que vivió / (Foto del Canal RCN)

El hecho, según relató, duró aproximadamente 15 segundos. Aunque vivieron un momento de tensión, los hombres se retiraron sin llevarse pertenencias ni causar daños físicos. La cantante afirmó que, tras lo ocurrido, quedaron en estado de shock por la experiencia.

"Fue un milagro, porque no nos quisieron hacer nada. No se llevaron nada. No se llevaron el carro, no se llevaron mi joya, no se llevaron nada", destacó.

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¿Qué acciones tomó Shaira tras el intento de robo en Bogotá?

Luego del incidente, Shaira y su familia contactaron a las autoridades e interpusieron la denuncia correspondiente. Además, indicó que han logrado recopilar algunas grabaciones de cámaras de seguridad de la zona gracias al apoyo de vecinos.

En su mensaje, la artista también hizo un llamado a sus seguidores para que tomen precauciones en cualquier zona de la ciudad, señalando que este tipo de situaciones pueden ocurrir en distintos lugares.