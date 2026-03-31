Mánager de Lina Tejeiro vuelve a pronunciarse tras confirmar que tiene cáncer

Claudia Serrato, periodista y mánager de varias celebridades colombianas, se apoderó de las tendencias tras revelar a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno.

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¿Qué reveló Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, de su diagnóstico?

Claudia Serrato reveló a través de un video en sus redes que el pasado viernes le habían entregado el resultado de una biopsia que le realizaron en su sen* derecho, en la que le diagnosticaron cáncer.

La periodista y representante de celebridades contó que las personas cercanas a ella ya están al tanto del diagnóstico y proceso médico que empezará próximamente.

Esta noticia tomó por sorpresa a sus miles de seguidores en redes sociales y por eso, fueron muchos los mensajes de apoyo y ánimo en este momento, así lo demostró en un mensaje que compartió horas después.

Claudia Serrato revela detalles de su diagnóstico de cáncer de seno. (Foto: Canal RCN)

¿Qué nuevo mensaje y detalles reveló Claudia Serrato de su estado de salud?

Luego de revelar que atraviesa por un diagnóstico de cáncer, la mánager de Lina Tejeiro reapareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a quienes han estado pendientes de su situación.

A través de sus palabras, evidenció el impacto que han tenido las múltiples muestras de cariño que ha recibido por parte de seguidores, amigos y personas cercanas.

¿Cómo no llenarme de valentía y fuerza al ver tantooo amorcito de su parte? Estoy muy conmovida y agradecida con esta familia que hemos formado por acá.

La periodista aseguró que, había querido compartir esta noticia con sus seguidores para no ocultar nada de su tratamiento y recibir la mejor energía a través de oraciones.

Mi amor y mi compromiso para todos ustedes que me acompañan con sus oraciones y cariño. No sé cuando termine de leerlos pero reciban un corazoncito de mi parte y sabrán que recibí su envío de amor.

Claudia también reveló que les irá contando a sus seguidores parte de su proceso el cual asegura no será fácil, pero se llenará de fortaleza para salir adelante y vencer a la enfermedad.