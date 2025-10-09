Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

Florinda Meza habló en exclusiva para un medio de comunicación y aseguró, además, que su imagen fue usada sin autorización.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Florinda Meza y Chespirito, actores mexicanos, se besan.
Florinda Meza decidió pronunciarse en una entrevista sobre la bioserie de Chespirito, asegurando que todo es falso. (Foto: AFP / Susana González)

Recientemente, la actriz mexicana Florinda Meza habló en exclusiva con el programa mexicano 'Primera Mano' para dar fuertes declaraciones sobre la bioserie de 'Chespirito: sin querer queriendo'.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la bioserie de 'Chespirito: sin querer queriendo'?

La recordada 'Doña Florinda' contó al periodista Gustavo Adolfo Infante, que la bioserie basada en la vida del comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños es totalmente falsa.

Según sus declaraciones, tanto su imagen como la del fallecido actor resultaron afectadas, ya que la historia presentada no reflejaba la realidad.

Florinda afirmó que el personaje de 'Margarita Ruíz' perjudicó su reputación, ya que, aunque no usaba su nombre real, todos la asociaron con ella, lo que desató una ola de odio en su contra.

La mujer de 76 años, además, expresó que no comprende por qué los hijos de Roberto decidieron afectar la imagen de su padre y opacar la historia que él construyó con programas tan entrañables como 'El Chavo del 8', con lo que se relató en la bioserie.

Señaló que incluso el icónico capítulo en Acapulco, uno de los más recordados por el público, dejó de percibirse como una tierna historia de unión y alegría para convertirse en un motivo de polémica y desagrado.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños en la Feria de Libro en Bogotá 2007
Florinda Meza expresó que la bioserie de Chespirito es totalmente falsa. (Foto: AFP / Mauricio Dueñas)

Artículos relacionados

¿Florinda Meza demandará a los hijos Roberto Gómez Bolaños por la bioserie 'Chespirito: sin querer queriendo'?

La actriz también manifestó durante la entrevista que, aunque considera que usaron su imagen sin autorización, afectaron su reputación y se lucraron con su vida privada, por respeto a la memoria del comediante, no emprenderá acciones legales contra sus hijos, responsables de la exitosa serie.

No he demandado porque no he querido. Yo sí respeto la memoria de Roberto. Pero la verdad es que podría hacerlo porque es un daño muy grande, no solo moral, también el daño intelectual a los derechos de los personajes y a mi persona, a mi reputación".

Florinda Meza durante la conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia'
La actriz mexicana aseguró que aunque siente que los hijos de Roberto se lucraron con su imagen, no los demandará. (Foto: AFP / Carlos Tischler / NurPhoto)

Artículos relacionados

¿Florinda Meza contrarrestará con su documental la bioserie de 'Chespirito: sin querer queriendo'?

Debido a los rumores que han surgido de que Meza sacaría un documental sobre su vida para desmentir la bioserie de Roberto, la actriz reveló al periodista de que efectivamente su documental saldrá a finales de septiembre de 2025, pero no se basará en desmentir la biografía de la historia de Chespirito que se dio a conocer al mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

El cantante Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica tras la solicitud de cancelación de uno de sus conciertos.

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Yina Calderón lanzó comentario en contra de las mujeres que deciden entrometerse en las relaciones de los demás.

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Shakira rindió un homenaje con mariachis a su padre William Mebarak por sus 94 años durante su gira “Las mujeres ya no lloran”.

Lo más superlike

La Jesuu La Jesuu

La Jesuu compartió su postura tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle: ¿qué dijo?

La Jesuu dividió opinión por parte en redes al revelar su postura frente al polémico video de Isabella Ladera y Beéle.

Barrer la casa para la prosperidad Curiosidades

Forma correcta de barrer para atraer prosperidad, ¿presentadores de Qué hay pa’ dañar responden?

iPhone 17 Pro y Dua Lipa, cantante británica Dua Lipa

Dua Lipa causó furor al presumir el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, ¿cómo lo adquirió?

coldplay Viral

Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo