Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

Recientemente, la actriz mexicana Florinda Meza habló en exclusiva con el programa mexicano 'Primera Mano' para dar fuertes declaraciones sobre la bioserie de 'Chespirito: sin querer queriendo'.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la bioserie de 'Chespirito: sin querer queriendo'?

La recordada 'Doña Florinda' contó al periodista Gustavo Adolfo Infante, que la bioserie basada en la vida del comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños es totalmente falsa.

Según sus declaraciones, tanto su imagen como la del fallecido actor resultaron afectadas, ya que la historia presentada no reflejaba la realidad.

Florinda afirmó que el personaje de 'Margarita Ruíz' perjudicó su reputación, ya que, aunque no usaba su nombre real, todos la asociaron con ella, lo que desató una ola de odio en su contra.

La mujer de 76 años, además, expresó que no comprende por qué los hijos de Roberto decidieron afectar la imagen de su padre y opacar la historia que él construyó con programas tan entrañables como 'El Chavo del 8', con lo que se relató en la bioserie.

Señaló que incluso el icónico capítulo en Acapulco, uno de los más recordados por el público, dejó de percibirse como una tierna historia de unión y alegría para convertirse en un motivo de polémica y desagrado.

Florinda Meza expresó que la bioserie de Chespirito es totalmente falsa. (Foto: AFP / Mauricio Dueñas)

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

¿Florinda Meza demandará a los hijos Roberto Gómez Bolaños por la bioserie 'Chespirito: sin querer queriendo'?

La actriz también manifestó durante la entrevista que, aunque considera que usaron su imagen sin autorización, afectaron su reputación y se lucraron con su vida privada, por respeto a la memoria del comediante, no emprenderá acciones legales contra sus hijos, responsables de la exitosa serie.

No he demandado porque no he querido. Yo sí respeto la memoria de Roberto. Pero la verdad es que podría hacerlo porque es un daño muy grande, no solo moral, también el daño intelectual a los derechos de los personajes y a mi persona, a mi reputación".

La actriz mexicana aseguró que aunque siente que los hijos de Roberto se lucraron con su imagen, no los demandará. (Foto: AFP / Carlos Tischler / NurPhoto)

Artículos relacionados María Antonieta de las Nieves La Chilindrina reveló que tiene todo listo para su funeral y sorprendió con impactantes detalles

¿Florinda Meza contrarrestará con su documental la bioserie de 'Chespirito: sin querer queriendo'?

Debido a los rumores que han surgido de que Meza sacaría un documental sobre su vida para desmentir la bioserie de Roberto, la actriz reveló al periodista de que efectivamente su documental saldrá a finales de septiembre de 2025, pero no se basará en desmentir la biografía de la historia de Chespirito que se dio a conocer al mundo.