La Chilindrina reveló que tiene todo listo para su funeral y sorprendió con impactantes detalles

La Chilindrina contó en medio de una entrevista cómo será su funeral y dejó impactados a todos con los detalles de su último adiós.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
María Antonieta de las Nievas en su personaje de La Chilindrina
La actriz mexicana dejó a todos sus fans sorprendidos al revelar los detalles de cómo quiere que sea su funeral. (Foto: IA)

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada como La Chilindrina en ‘El Chavo del 8’, dejó claro a sus hijos cómo desea que sea su último adiós.

¿Qué reveló María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, sobre cómo quiere que sea su funeral?

Luego de que la actriz de 78 años presentó un ataque de ansiedad que la llevó de urgencias al hospital las últimas semanas, varios de sus seguidores recordaron que, meses atrás, había hablado abiertamente sobre su muerte y los preparativos que tenía listos.

En esa ocasión, la actriz explicó que, con mucha anticipación, eligió su propio ataúd y pidió decorarlo con varias estampillas de la Virgen de Guadalupe, a quien profesa gran devoción.

Asimismo, sorprendió al revelar que también eligió la funeraria donde sería velada y que deseaba ser vestida con el icónico traje que la hizo famosa: el de La Chilindrina.

Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y, por supuesto, me van a maquillar, indicó La Chilindrina.

¿Qué opinan los hijos de La Chilindrina sobre su última voluntad?

De acuerdo con María Antonieta, para sus familiares, la idea de cómo quiere que sea su funeral es descabellado.

Sin embargo, ella les aseguró que desea que su personaje también se muera con ella, por eso hace énfasis en que sea vestida como la traviesa niña de la vecindad de 'El Chavo del 8'.

Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que quiero, pero mis hijos dicen ‘no, mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’, expresó.

¿Qué problemas de salud ha enfrentado La Chilindrina?

En los últimos años, La Chilindrina ha lidiado con fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor muscular y fatiga, aunque asegura mantenerla bajo control con tratamiento.

Además, en agosto de 2025 sufrió una crisis de deshidratación durante una gira en Perú que le provocó bajos niveles de sodio y requirió hospitalización de urgencia.

Tras recuperarse, compartió su agradecimiento a los seguidores por el apoyo recibido y continúa activa tanto en redes sociales como en la industria del entretenimiento.

