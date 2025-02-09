La Chilindrina sufre fuerte caída a sus 78 años y preocupa a seguidores

María Antonieta de las Nieves, más conocida como 'La Chilindrina' sufrió una terrible caída tras estar algunos días en el hospital.

¿Cuándo estuvo hospitalizada María Antonieta de las Nieves?

Hay que recordar que el pasado 20 de agosto, la actriz mexicana fue hospitalizada porque estaba presentando algunos problemas de salud.

Después de unos días salió de la clínica, pero muchos aseguran que su salud es preocupante luego de que estuvo en Perú.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando"

¿Cómo fue la caída de María Antonieta de las Nieves?

En los últimos días, la Chilindrina ha estado en el ojo público luego de tener una fuerte caída. Todo sucedió porque se encontraba en el teatro Insurgentes de Ciudad de México para disfrutar del musical 'Cabaret, La Tía Sandra'.

A través de redes sociales, se ha viralizado el momento exacto de su caída y varios seguidores han cuestionado su estado de salud.

En el video se observa cuando María Antonieta camina por un pasillo y de repente pierde el control y se cae sobre la silletería.

¿Qué dijo Marian Antonieta de las Nieves tras la fuerte caída?

Tras el incidente, varias mujeres tuvieron la oportunidad de auxiliarla y ayudarla a ponerse de pie. Por el momento, ella ni ninguno de sus hijos se ha pronunciado sobre la caída.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos mostraron su preocupación en redes sociales.

"Debe andar acompañada"; "Como nadie anda con ella de la mano?", "Ya es una persona mayor, hay que tener respeto"; fueron comentarios de seguidores.