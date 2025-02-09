Natalia Reyes estalla contra aerolínea tras incómodo momento en el aeropuerto

Hoy en día, las redes sociales son un medio para que varias personas expresen su felicidad y alegría, pero también, revelen algunas molestias o inconformidades de su diario vivir. En esta ocasión, la actriz Natalia Reyes compartió un momento incómodo que vivió en una aerolínea del aeropuerto.

¿Cuál fue el momento incómodo de Natalia Reyes que vivió en un aeropuerto?

La reconocida actriz expresó su molestia contra una aerolínea en Colombia, al considerar injusto que cobren el coche de un niño como si fuera una maleta adicional.

“Acaba de pasarme algo que me tiene en shock. Según ellos, un niño desde que cumple dos años ya puede caminar y no necesita ninguna ayuda”

Además de eso, resaltó que las distancias del aeropuerto son muy largas por lo que necesita el apoyo de un coche para llevar a su pequeño, asegurando que es una necesidad y no un privilegio.

"Cualquiera con hijos sabe que un coche NO es un lujo sino una necesidad de movilidad de una población vulnerable (igual que las sillas de ruedas para los adultos mayores)"

Esto vivió Natalia Reyes en el aeropuerto | Foto AFP/ David Becker

¿Qué otras celebridades apoyaron el mensaje de Natalia Reyes?

Luego de que le hicieran el cobro a Natalia, se pronuncio en redes sociales y algunas celebridades del mundo del entretenimiento apoyaron su situación.

Entre esos, el cantante Pipe Bueno, quien confirmó que lo mejor es no volver a utilizar esa aerolínea de Colombia.

“¡Jamás vuelvas a volar en una aerolínea tan pésima! Es absurdo”

¿Cuál fue la reacción de los seguidores tras conocer el suceso de Natalia Reyes?

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos internautas comentaron la situación de la actriz. Varios de ellos la apoyaron y recalcaron que les parece injusto que se presenten ese tipo de situaciones.

"Toda la razón", "Entonces para bebés menores de 2 años no lo cobran, o si? Jamás viajaría en esa aerolínea nunca"; "Creo que tienes razón", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el momento, la actriz seguirá compartiendo detalles de su vida personal y profesional, destacándose como una de las mejores actrices de Colombia.