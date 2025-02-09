Las dos aplicaciones que nunca debes descargar si quieres proteger tus datos

Muchas aplicaciones dañinas siguen siendo el método de estafa para muchas personas. Aquí te explicamos cómo prevenirlas y qué hacer en caso de tenerlas descargarlas.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Cuáles son las aplicaciones que podrían espiar los datos?

Según la agencia de ciberseguridad llamada Kaspersky aseguró que dos aplicaciones se han infiltrado en los celulares que tienen Google Play Store.

La primera aplicación se llama Wuta Camera - Nice Shot Always. Esta aplicación es para la cámara y cuenta con más de 10 millones de descargas.

La segunda aplicación se llama Max Browser - Privacidad y seguridad - La aplicación era un navegador de internet.

“Tras el informe de Kaspersky Lab a Google, el código malicioso se eliminó de Wuta Camera y Max Browser se retiró de la tienda. Sin embargo, los usuarios aún corren el riesgo de encontrarse con Necro en plataformas no oficiales”.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

¿Cómo se infiltraron las aplicaciones en los celulares?

Se dice que estas aplicaciones se infiltraron por Play Store, ya que lograron tener un sistema especial de espionaje y robo de datos.

Por el momento, se dice que la aplicación Max Browser ha sido eliminada de Play Store, pero la aplicación sigue estando en algunos dispositivos de celulares, por lo que hay que tener prevención y tomar las medidas respectivas para que los usuarios no caigan en fraudes.

Artículos relacionados Viral Estudio reveló las profesiones que se encuentran en riesgo por la IA, ¿cuáles?

¿Cómo se puede prevenir las aplicaciones para el robo de información?

Hay distintas maneras para prevenir el acceso a aplicaciones. Te contamos algunas medidas para tener en cuenta a la hora de descargar aplicaciones en tu dispositivo móvil.

Tener cuidado con las aplicaciones que se vuelven difíciles de eliminar, ya que pueden ser fuente crucial de robo de información del usuario. Nuevas ventanas de publicidad y anuncios emergentes pueden ser una señal para estar alerta. Es necesario descargar las aplicaciones en las tiendas oficiales para estar seguros de prevenir cualquier aplicación hacker. También, es necesario revisar todos los permisos de la aplicación para estar al tanto de los permisos que el usuario pueda otorgar. Tener contraseñas seguras y fuertes.