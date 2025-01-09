Estudio reveló las profesiones que se encuentran en riesgo por la IA, ¿cuáles?

Apareció un nuevo estudio donde se reveló las diferentes profesiones que se encuentran en amenaza por la inteligencia artificial.

¿Cuáles son las profesiones que se encuentran en amenazas por la IA?

Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial llegó a cambiar muchas dinámicas y comportamientos de los que haceres de los seres humanos.

Según un estudio de la Universidad de Stanford se reveló que esta herramienta planeta nuevos retos para quieren quieran empezar su carrera laboral.

Según Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen, se dice que la IA está remplazando distintos empleos, pero depende en qué sector se encuentre. De hecho, dos de los campos más afectados por esta herramienta son la ingeniería de software y la atención al cliente.

Hay otros sectores como contabilidad, programación, ventas, auditoría y labores administrativas que probablemente pueden estar en renovación.

¿Cuáles son las labores que no estarán afectadas por la inteligencia artificial?

Por el momento, se ha especulado que los trabajos con menos probabilidades de verse afectados por la IA pertenecer a sectores como:

1. Sanitario: Es decir los enfermeros, médicos, terapeutas y consejeros.

2. Docencia: Maestros y administradores escolares.

3. Artístico. Escritores y periodistas

4. Servicios de atención personal: Entrenadores deportivos, cosmetólogos y peluqueros.

Profesiones en riesgo por la IA | Foto Freepik

¿Cómo pensar en las profesiones a un futuro de largo plazo?

Según un estudio reciente, los jóvenes deberían elegir una profesión que les ofrezca proyección a mediano y largo plazo.

Además, se recomienda optar por una carrera con menor exposición a la sobrecarga de información.

Es decir, carreras que estén asociadas al área de salud, bienestar y al ámbito artístico.