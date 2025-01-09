Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Video viral: Feid causo revuelo tras cantar gratis en un evento de Bogotá

Feid deslumbró a todos sus seguidores tras aparecer en un 'Coffe Party' en Bogotá.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Feid
Así fue el evento del 'Coffe Party' de Feid | Foto AFP/ Charly Triballeau - Freepik

Feid sorprendió a todos sus seguidores tras presentarse en un concierto gratis en Bogotá.

Artículos relacionados

¿Por qué Feid anunció un evento en Bogotá?

Feid llegó a la capital para presentarse en un famoso evento llamado 'Coffe Party'. Durante la presentación, varios fanáticos y seguidores tuvieron la oportunidad de cantar distintas canciones y disfrutar de su show.

Para conocer un poco sobre el 'Coffe Party' se trata sobre un mini concierto poco tradicional. Se dice que el artista llega unas horas antes a una cafetería, donde canta, comparte música y se conecta con todos los seguidores.

Los 'Coffe Party' se han vuelto muy reconocidos no solo por los artistas que se encuentran en el lugar, sino también porque son eventos diurnos y dinámicos.

Feid
Así fue el evento gratis en Bogotá | Foto AFP/ Jason Koerner

Artículos relacionados

¿Por qué Feid llamó a todos sus seguidores al 'Coffe Party'?

A través de las redes sociales, Feid compartió en sus historias que tenía ganas de tomarse un café con varias personas.

Minutos después, confirmó que llegó a Bogotá y citó a todos sus seguidores sobre las 12:00p.m. Desde ese momento, se volvió viral en todas las plataformas. Después, reveló la ubicación del lugar para escoger el momento vivido.

"Radio Estrella Bogotá 11:00 de la mañana. Váyase con hambre y con ganas de tomar café, porque vamos a dar café, vamos a poner música, vamos a pasarla bueno. Nos vemos mor"

Artículos relacionados

¿Cómo fue la presentación de Feid en Bogotá?

Rápidamente, el lugar estuvo lleno de fans con cárteles y apoyo hacia el antioqueño. Allí, el cantante cantó las canciones más exitosas de su carrera, además de que filtro su esperado tema llamado 'RU MOR'.

"Por qué no nací en Colombia"; "y en Cali?"; "Que envidia"; fueron algunos comentarios de internautas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió Celeste Wilson Talento internacional

Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

La presentadora Celeste Wilson dejó devastados a sus colegas tras su muerte repentina.

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron los preparativos para su boda a la que asistirán invitados muy exclusivos.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce tras dos años de noviazgo. Foto: AFP / Neilson Barnard Taylor Swift

Taylor Swift se casa: quiénes han sido las parejas de la exitosa cantante

Taylor Swift ha tenido una vida amorosa muy agitada; desde actores hasta cantantes han sostenido romances con la estadounidense.

Lo más superlike

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

Preocupación entre los fans: así luce hoy Anahí, ex integrante de RBD

La última foto de Anahí con su familia generó preocupación en redes, recordando su lucha pasada contra los trastornos alimenticios.

Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

¿Por qué Amazonas es el centro de atención en Miss Universe Colombia, el reality?

Yery Mua hizo denuncia en redes sociales Talento internacional

Yeri Mua denuncia intimidaciones en su contra y señala a un reconocido influencer

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia Altafulla

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?