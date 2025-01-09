Video viral: Feid causo revuelo tras cantar gratis en un evento de Bogotá

Feid sorprendió a todos sus seguidores tras presentarse en un concierto gratis en Bogotá.

¿Por qué Feid anunció un evento en Bogotá?

Feid llegó a la capital para presentarse en un famoso evento llamado 'Coffe Party'. Durante la presentación, varios fanáticos y seguidores tuvieron la oportunidad de cantar distintas canciones y disfrutar de su show.

Para conocer un poco sobre el 'Coffe Party' se trata sobre un mini concierto poco tradicional. Se dice que el artista llega unas horas antes a una cafetería, donde canta, comparte música y se conecta con todos los seguidores.

Los 'Coffe Party' se han vuelto muy reconocidos no solo por los artistas que se encuentran en el lugar, sino también porque son eventos diurnos y dinámicos.

Así fue el evento gratis en Bogotá | Foto AFP/ Jason Koerner

¿Por qué Feid llamó a todos sus seguidores al 'Coffe Party'?

A través de las redes sociales, Feid compartió en sus historias que tenía ganas de tomarse un café con varias personas.

Minutos después, confirmó que llegó a Bogotá y citó a todos sus seguidores sobre las 12:00p.m. Desde ese momento, se volvió viral en todas las plataformas. Después, reveló la ubicación del lugar para escoger el momento vivido.

"Radio Estrella Bogotá 11:00 de la mañana. Váyase con hambre y con ganas de tomar café, porque vamos a dar café, vamos a poner música, vamos a pasarla bueno. Nos vemos mor"

¿Cómo fue la presentación de Feid en Bogotá?

Rápidamente, el lugar estuvo lleno de fans con cárteles y apoyo hacia el antioqueño. Allí, el cantante cantó las canciones más exitosas de su carrera, además de que filtro su esperado tema llamado 'RU MOR'.

"Por qué no nací en Colombia"; "y en Cali?"; "Que envidia"; fueron algunos comentarios de internautas.