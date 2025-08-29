Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid grabó un nuevo videoclip en Medellín: salen a la luz las primeras imágenes

Feid grabó el videoclip de “RU MOR” en el barrio Manrique de Medellín, donde compartió de cerca con vecinos y seguidores del lugar.

Vecinos de Manrique vivieron un día inolvidable con Feid, quien grabó allí su nuevo videoclip y compartió sonrisas y momentos únicos.
Feid regresó a Medellín para grabar su nuevo video en el barrio Manrique y sorprendió al compartir con vecinos y seguidores. Foto AFP/ Ethan Miller

Las calles del barrio Manrique en Medellín fueron testigos de una visita inolvidable para sus habitantes, quienes tuvieron la posibilidad de conocer de primera mano y compartir con Feid, cantante de música urbana.

¿Qué hacía Feid en el barrio Manrique en la ciudad de Medellín?

Feid se encontraba grabando lo que sería su nuevo videoclip para su último sencillo “RU MOR” el cual hace parte del álbum Ferxxo Vol X: Sagrado, que ha sido tendencia en redes sociales desde hace un par de semanas.

Todo comenzó cuando los locales del barrio Manrique notaron la presencia del artista en diferentes espacios, entre ellos los juegos infantiles, algunos locales de comercio y callejones del lugar, acompañado de su equipo de grabación, cámaras y luces.

¿Cuál fue la reacción de los habitantes del barrio Manrique al ver a Feid grabando en sus calles?

Muchos de los admiradores del artista no dudaron ni un segundo en compartir videos detrás de cámaras de la grabación en sus cuentas en redes sociales, dando a conocer las primeras imágenes de lo que será su próximo videoclip musical.

Feid celebra 10 años de música
El cantante paisa sorprendió con este nuevo álbum a sus seguidores. (Foto Getty Images Vía AFP/ David Becker)

Feid fue cercano a las personas que lo rodeaban, compartiendo sonrisas, comida, y algunos momentos de conversación con quienes se acercaban a él en busca de saludos, fotografías y autógrafos. Una acogida calurosa y amena para el artista, quien demostró que sigue siendo una persona sencilla que disfruta de compartir con sus seguidores.

Algunas personas afirmaron a través de comentarios en redes, que Feid no ha perdido sus raíces y que sigue siendo un orgullo para Medellín, la ciudad en la que creció y dio sus primeros pasos como cantante.

¿Por qué Feid escogió el barrio Manrique para grabar su nuevo videoclip?

El barrio Manrique es considerado un referente para muchos artistas que han incursionado en el género urbano, pues ha sido la casa de promesas musicales que ahora conquistan los estadios más grandes del mundo, ganando éxito internacional y diferentes reconocimientos.

Feid propuso un nuevo challenge en TikTok
Feid creó un nuevo reto basado en su nueva canción / (Foto de AFP)

Razón por la cual, es elegida como una de las locaciones principales para la grabación de películas, videoclips y todo tipo de contenido que se encuentra relacionado a la historia de artistas o género urbano en Colombia.

En los videos que han sido compartidos por diferentes usuarios en redes sociales se puede ver cómo el artista comparte con sus seguidores, sin acompañamiento de policía, solo con su equipo de seguridad, pero sin mostrar mayor intervención entre él y las personas que se acercaban al lugar.

Y subiéndose junto a una modelo en un carro que al parecer es parte de la escena del rodaje. Feid sigue rompiendo esquemas, convirtiéndose en un nuevo referente del género que no solo ha conquistado con su música, su historia de amor y su representación en el exterior, sino por la sencillez con la que invita a sus seguidores a ser parte de sus creaciones.

