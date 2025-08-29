Así quedó el rostro de La Liendra luego de mostrar sus heridas sin vendas

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, causó conmoción en las últimas horas al compartir un video en el que enseñó su rostro completamente lleno de heridas, una vista apagada y sus dos orejas completamente vendadas. Sin embargo, en las últimas horas, Dani Duke, su novia, enseñó cómo avanza la recuperación del influenciador.

Luego de que se viralizara el video en el que enseñaba su rostro en un preocupante estado, La Liendra reapareció por medio de sus redes sociales con un par de videos en los que contó todo lo que había ocurrido y por qué su rostro estaba tan afectado.

La Liendra revela cómo se ve su rostro después de quitarse las vendas. (Foto Canal RCN).

Según comentó, luego de alejarse de las redes sociales decidió experimentar algo diferente, y a su vez retomar los documentales que venía haciendo en los últimos años, por lo que cogió rumbo hacia el nevado del Tolima para conocer la nieve en Colombia.

"Me fui a subir una de las montañas más altas de nuestro país, a conocer la nieve en Colombia", aseguró.

Sin embargo, su experiencia estuvo llena de altibajos que terminó desembocando en lo que pudo haber llegado a ser una tragedia. Pues según comentó, durante el recorrido sufrió múltiples caídas por lo complicado del ascenso, así mismo comentó que casi pierde sus orejas, motivo por el cual se encontraban vendadas en el video anterior.

“Tuve unas caídas muy fuertes, casi pierdo mis orejitas, mis labios y mis dedos por una hipotermia, ya que hice una estupidez. Tengo ceguera de nieve por no haberme cuidado los ojos”, finalizó.

¿Cómo luce el rostro de La Liendra tras retirar el vendaje de sus orejas?

Luego de explicar la razón por la que tenía sus orejas completamente vendadas, y varias heridas en el rostro, Dani Duke, la novia del creador de contenido, compartió una serie de historias presumiendo que vería el documental junto a su novio.

Este es el estado actual del rostro de La Liendra al mostrar sus heridas. (Foto Canal RCN).

Así mismo, enfocó a La Liendra evidenciando que las vendas de sus orejas ya habían sido retiradas. Sin embargo, no dio información sobre su recuperación.

En el video se pudo ver que el creador de contenido ya se estaría recuperando de las heridas, por lo que el video en el que enseñó su rostro afectado sería de días atrás, cuando recién pasó por toda esta travesía.