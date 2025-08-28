Sofía Avendaño reaccionó a lo que dijo el hijo de Melissa Gate sobre sus chats filtrados

La polémica entre Sofía Avendaño y Juan José, el hijo de Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia parece no tener fin. Luego de que el joven se pronunciara frente a los chats filtrados con la modelo trans, Avendaño reaccionó a sus palabras.

¿Qué pasó entre Sofía Avendaño y Juan José, el hijo de Melissa Gate?

Vale la pena recordar que días atrás, Sofía Avendaño compartió por medio de sus redes sociales las capturas de pantalla de su reciente conversación con Juan José, el hijo de Melissa Gate, en donde evidenció que el joven fue quien se comunicó con ella para manifestar que estaba “triste”, porque durante su visita a Colombia no la pudo ver.

Hijo de Melissa Gate habla de chats filtrados y Sofía Avendaño reacciona. (Foto Canal RCN).

Pues recordemos que el hijo de Melissa Gate reside en Estados Unidos junto a su padre, y su visita a Colombia fue temporal para compartir tiempo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Ante esta filtración que generó revuelo en las redes sociales, Juan José decidió pronunciarse para dar su versión de los hechos. Dejó claro que él si contactó a Sofía Avendaño, pero sin saber que ella había tenido problemas con su mamá, así mismo, aseguró que no tenía ningún problema con que ella fuera trans.

"Yo no sabía todas las cosas malas que le había hecho a mi mamá. Y segundo, yo no tenía ningunas intenciones de hacer nada con ella"

¿Cómo reaccionó Sofía Avendaño ante las palabras de Juan José, el hijo de Melissa Gate?

Horas más tarde de que la reacción de Juan José ante las filtraciones de sus chats con Sofía Avendaño se viralizara, la modelo trans volvió a pronunciarse, pero esta vez de manera indirecta.

Hijo de Melissa Gate habla por primera vez sobre chats con Sofía Avendaño. (Foto Canal RCN).

Avendaño volvió a compartir una captura de pantalla en la que presumía que era ella quien hacía que otras personas sonaran en redes sociales y que por tal razón arremetían contra ella.

