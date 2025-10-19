Los roces en la cocina definieron la derrota del equipo verde en MasterChef Celebrity Colombia

En el capítulo 97 de MasterChef Celebrity Colombia, los participantes vivieron un nuevo reto por equipos y fue Carolina Sabino quien se encargó de conformarlos, sin embargo, uno de los grupos vivió momentos de angustia y esto se vio reflejado en el resultado final de su preparación.

¿Cómo se conformaron los equipos en el capítulo 97 de MasterChef Celebrity Colombia?

Carolina Sabino, al ser la primera cocinera en entrar al top 9 de MasterChef Celebrity Colombia, siguió las reglas de la competencia y fue quien conformó los equipos, según ella, teniendo en cuenta que cada uno de los cocineros se sintieran bien con sus compañeros de grupo.

El equipo verde estuvo conformado por Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Patricia Grisales. En el azul: Luis Fernando Hoyos, Michelle Rouillard y Pinchingo. Por último, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila conformaron el equipo morado.

Aunque Carolina fue clara que no quería ser la villana para conformar los equipos, los jueces y algunos de sus compañeros opinaron que era hora de jugar estratégicamente. Por su lado, Valentina Taguado reaccionó a su estrategia y dijo que, al unir a dos amigos en un grupo, podía generar que esa amistad se terminara.

Finalmente, en el momento de cocinar, se vio la química y la energía de algunos participantes, pues precisamente con este tema inició este capítulo, ya que Claudia Bahamón fue clara al explicar que cocinar con buena actitud muestra los resultados del plato.

El resultado final de los roces del equipo verde en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué el equipo verde solo tuvo un voto en MasterChef Celebrity Colombia?

Desde el proceso de preparar los tacos de birria, propuesta que lideró Valentina Taguado, Patty y la locutora empezaron a tener malos entendidos, pues la actriz no quería que la salsa de la preparación quedara muy picante, pero Taguado, sí.

Mientras que cada uno de los integrantes se encargaba de sus respectivas responsabilidades, Valentina y Patty tuvieron su roce, pues cada una insistía en defender su idea y por eso mismo, Grisales dijo que “Valentina no era la única que sabía sobre comida mexicana”.

Aunque no fue la mejor disposición de ambas cocineras mientras se ponían de acuerdo, cuando sacaron adelante su plato, no contarían con los resultados, pues a su preparación no les fue para nada bien y solo lograron obtener un voto a su favor, siendo el equipo menos votado.

Mencionado anteriormente, el capítulo abrió hablando de las energías y la actitud de ambas cocineras les jugaron una mala pasada y desafortunadamente eso se vio en su plato.