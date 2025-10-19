Valentina Taguado habló de las energías en MasterChef Celebrity Colombia: “prefiero que me traten mal”

En el capítulo 97 de MasterChef Celebrity Colombia , los participantes que están en el top 10 se enfrentarán en la cocina para ganar un beneficio y para eso, la primera en ingresar al top 9, Carolina Sabino , fue la responsable de organizar los grupos para esta noche.

Antes de ello, la presentadora del programa, Claudia Bahamón le preguntó a alguno de los cocineros ¿qué tanto creen en las energías? Y esto fue lo que respondieron:

¿Qué dijeron los cocineros sobre las energías en MasterChef Celebrity Colombia?

En el caso de Violeta Bergonzi , ella confesó que se ponía orégano en el ombligo para cuidar su energía, porque la cuida bastante. Mientras tanto, por su lado, Alejandra Ávila , reveló que limpia su energía con agua y sal, e incluso en el estudio de MasterChef Celebrity Colombia.

En la misma conversación, Claudia le preguntó puntualmente a Pichingo que ¿Quién siente que le chupa la energía? , y él, de la manera más respetuosa dijo que “ no viviría con Carolina Sabino” , ya que siempre tiene mucha energía.

Luego de hablar de la energía de Carolina, el comediante confesó que le gusta mucho cómo, lo recarga Violeta, pues siempre lo saluda con ánimo; la presentadora confesó que es la encargada de subirles la energía a sus compañeros cuando los ve “bajoneados”.

¿Cuál fue la respuesta de Valentina Taguado sobre las energías en MasterChef Celebrity Colombia?

Valentina Taguado fue clara y concisa al responder a Claudia Bahamón al confesar que le restan energía cuando la tratan de manera hipócrita y mencionó que “prefieren que la traten mal de frente y no que le sonrían”, pues reveló que esa actitud falsa se siente.

“yo creo mucho en las energías, hay personas que te pueden saludar super bien, con una sonrisa en la cara, pero tú sientes que es mentira”, dijo Taguado.

En el caso de Carolina Sabino, fue muy sabia al hablar del tema y referirse que en redes sociales pasa lo mismo, ya que cuando llegan comentarios negativos sobre la edad, la apariencia, esas opiniones drenan la energía y llegan a afectar.

¿Por qué Claudia Bahamón habló sobre las energías en MasterChef Celebrity Colombia?

Claudia Bahamón habló del tema en este nuevo episodio de MasterChef Celebrity Colombia, precisamente porque cree que la buena energía hace que los participantes cocinen bien y luego de decir esto, le pidió a Carolina Sabino que, por su pin de inmunidad, tendría la responsabilidad de armar los equipos, pensando estratégicamente.