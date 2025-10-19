Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado y Patricia Grisales estallan en MasterChef Celebrity Colombia: “no es la única que sabe”

Durante el reto por equipos, Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un pequeño roce en MasterChef Celebrity Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentina Taguado y Patty Grisales tiene roce en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

En el último capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, transmitido este domingo 19 de octubre, los cocineros se enfrentaron a un nuevo reto de equipos en donde los ánimos estuvieron caldeados por las diferencias de algunos participantes en el momento de cocinar.

Por su lado, el equipo verde, conformando por Valentina Taguado, Patricia Grisales y Raúl Ocampo, vivió un momento de estrés dentro de la cocina.

¿Qué pasó en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia en el capítulo 97?

Desde que inició el capítulo, se habló de las energías de las personas y en el caso de algunos participantes, ellos revelaron qué les drena la energía y por eso, Claudia Bahamón fue reiterativa al explicar que era importante tener actitud en el momento de cocinar.

Por su lado, Pichingo respondió que, de sus compañeros, no viviría con Carolina Sabino porque ella tiene tanta energía y eso lo abruma, mientras que explicó que Violeta Bergonzi siempre lo llena de buena actitud.

En el caso de Valentina Taguado, la locutora fue contundente y explicó que prefiere que no la traten bien de frente, a que le sonrían con hipocresía, pues ella siente la actitud negativa de la gente.

¿Por qué Valentina Taguado y Patricia Grisales estallaron en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia?

En este reto de equipos, la energía era muy importante, por eso Claudia abrió este capítulo hablando del tema, sin embargo, por la presión y el estrés, el equipo verde vivió momentos incómodos por las diferencias entre sus integrantes.

Valentina Taguado y Patricia Grisales estallan en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

Este equipo conformado por Valentina, Patricia y Raúl, cocinaron tacos de birria y por su experiencia en comida mexicana, Taguado le indicaba a Grisales cómo hacer la salsa picante, pero la actriz no estaba de acuerdo porque no quería que queda tan picante, teniendo en cuenta que eran los comensales quienes evaluarían su plato.

De acuerdo con la locutora, mencionó que no se había estresado tanto en la cocina como esta vez, pues todo parece indicar que no le gustó el malentendido que tuvo con su compañera de equipo, quien reveló que “Valentina no era la única que sabía sobre comida mexicana”.

Valentina Taguado y Patty Grisales tiene roce en el reto de MasterChef. (Foto: Canal RCN)

Aunque la diferencia fue notoria, Patricio le dejó claro a Raúl y a Valentina que “no estaba de acuerdo” con que la salsa quedara tan picante, pero Ocampo no le refutó, mientras Taguado fue contundente al decir que la comida mexicana tenía que ser picante.

