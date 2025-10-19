Valentina Taguado reaccionó a la estrategia de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia: “rompe amistades”

En el capítulo 97 de MasterChef Celebrity Colombia, los participantes hicieron equipo para cocinar y fue Carolina Sabino la encargada de armar los respectivos grupos, pues por ser la primera en ingresar al top 9, tuvo gran responsabilidad.

¿Cómo conformó Carolina Sabino los equipos para cocinar en MasterChef Celebrity Colombia?

Carolina Sabino tiene el pin de inmunidad y el pase directo al top 9, por eso, siguiendo las reglas del programa, la actriz tuvo la gran responsabilidad de conformar los equipos para competir esta noche del domingo 19 de octubre en el capítulo 97.

En esta oportunidad, Carolina conformó tres equipos, dos con tres cocineros y uno con dos cocineras.

En el grupo verde está Valentina Taguado, con Patricia Grisales y Raúl Ocampo. En el equipo azul, la actriz quiso que Pichingo cocinera con Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos y, por último, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi tendrán el delantal del equipo morado.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la decisión de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia?

Luego de conformar equipos, Carolina Sabino recibió las opiniones de los jueces, quienes creyeron que debió ser más estratégica y jugar mejor, sin embargo, ella quiso que sus compañeros cocinaran con quien mejor se sienten, pues sabe que podría ser algo positivo.

Esto dijo Valentina Taguado a la estretagia de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, aunque algunos de consideraron que Carolina no jugó estratégicamente, Valentina Taguado reveló su opinión y dijo que sí fue algo estratégico de parte de la actriz que a ella la dejara en el mismo equipo con Raúl.

¿Por qué Valentina Taguado le respondió a la decisión que tomó Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia?

Ante la decisión de dejar a Raúl Ocampo y a Valentina Taguado en el mismo equipo, Valentina Taguado respondió con algo de gracia diciendo que para sí es una estrategia dejar a dos amigos en el mismo equipo.

Valentina Taguado reacciona a la decisión de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

“Es una buena estrategia. Si ponen a los amiguitos y los amiguitos se pelean en la cocina, ya rompe amistades”, fueron las palabras de Taguado.

Por su parte, Carolina reiteró que no le interesa ser la malvada en el juego y dejó claro que pensó en sus compañeros para que se sintieran cómodos con sus equipos.