Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado reaccionó a la estrategia de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia: “rompe amistades”

Valentina Taguado reaccionó a la decisión que tomó Carolina Sabino al conformar los equipos de MasterChef Celebrity Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentina Taguado reacciona a la estretagia de Carolina Sabino
Valentina Taguado respondió a la estretegia de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity

En el capítulo 97 de MasterChef Celebrity Colombia, los participantes hicieron equipo para cocinar y fue Carolina Sabino la encargada de armar los respectivos grupos, pues por ser la primera en ingresar al top 9, tuvo gran responsabilidad.

Artículos relacionados

¿Cómo conformó Carolina Sabino los equipos para cocinar en MasterChef Celebrity Colombia?

Carolina Sabino tiene el pin de inmunidad y el pase directo al top 9, por eso, siguiendo las reglas del programa, la actriz tuvo la gran responsabilidad de conformar los equipos para competir esta noche del domingo 19 de octubre en el capítulo 97.

En esta oportunidad, Carolina conformó tres equipos, dos con tres cocineros y uno con dos cocineras.

Artículos relacionados

En el grupo verde está Valentina Taguado, con Patricia Grisales y Raúl Ocampo. En el equipo azul, la actriz quiso que Pichingo cocinera con Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos y, por último, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi tendrán el delantal del equipo morado.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la decisión de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia?

Luego de conformar equipos, Carolina Sabino recibió las opiniones de los jueces, quienes creyeron que debió ser más estratégica y jugar mejor, sin embargo, ella quiso que sus compañeros cocinaran con quien mejor se sienten, pues sabe que podría ser algo positivo.

Valentina Taguado responde a la desición de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia
Esto dijo Valentina Taguado a la estretagia de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, aunque algunos de consideraron que Carolina no jugó estratégicamente, Valentina Taguado reveló su opinión y dijo que sí fue algo estratégico de parte de la actriz que a ella la dejara en el mismo equipo con Raúl.

Artículos relacionados

¿Por qué Valentina Taguado le respondió a la decisión que tomó Carolina Sabino en MasterChef Celebrity Colombia?

Ante la decisión de dejar a Raúl Ocampo y a Valentina Taguado en el mismo equipo, Valentina Taguado respondió con algo de gracia diciendo que para sí es una estrategia dejar a dos amigos en el mismo equipo.

Valentina responde a la decisión de Carolina en MasterChef Celebrity
Valentina Taguado reacciona a la decisión de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

“Es una buena estrategia. Si ponen a los amiguitos y los amiguitos se pelean en la cocina, ya rompe amistades”, fueron las palabras de Taguado.

Por su parte, Carolina reiteró que no le interesa ser la malvada en el juego y dejó claro que pensó en sus compañeros para que se sintieran cómodos con sus equipos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Rose, Yina Calderón Influencers

Yina Rose apareció furiosa por ser confundida con Yina Calderón: la tildó de "horrorosa"

La cantante Yina Rose no ocultó lo molesta que se encuentra y arremetió contra Yina Calderón, hasta le hizo petición.

Yina Calderón Yina Calderón

Sale a la luz irreconocible video del pasado de Yina: su mensaje era "no le hagas daño al otro"

Se destapó un video de Yina Calderón de hace muchos años en donde no veía a la controversia como algo que le funcionara.

Muerte Influencers

Mamá de Baby Demoni rompe el silencio con estremecedor testimonio y fuertes acusaciones: "La peor"

La mamá de Baby Denomi habló sobre la vida y muerte de su hija, acusó a la pareja de la influencer. "Todo le controlaba", dijo.

Lo más superlike

Valentina Taguado y Patricia Grisales estallan en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Patricia Grisales estallan en MasterChef Celebrity Colombia: “no es la única que sabe”

Durante el reto por equipos, Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un pequeño roce en MasterChef Celebrity Colombia.

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?