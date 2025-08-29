Así fue la celebración de cumpleaños de Thalía, recibió lujosos obsequios

Thalía es un referente en la industria de la música y la televisión gracias a sus reconocidos papeles en telenovelas y álbumes musicales, sin embargo, esta vez fue el centro de conversación gracias a su festejo de cumpleaños.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Thalía?

La cantante celebró su cumpleaños número 54 junto a su esposo y sus hijos, compartiendo con sus seguidores la alegría y lo inolvidable que es para ella cumplir un año más de vida.

Thalía celebró sus 54 años rodeada de amor, familia y mensajes de fans que la hicieron tendencia en redes. (Foto: Eugene Gologursky / Getty Images / AFP)

La celebración fue un evento privado, con amigos muy cercanos y su núcleo familiar compuesto por Tommy Mottola, su esposo, y sus dos hijos, Sabrina y Matthew, con los cuales compartió una cena exclusiva y la tradicional celebración con pastel de cumpleaños y velitas.

¿Cómo compartió Thalía la celebración de cumpleaños con sus seguidores?

Thalía publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotografías en los que dejó ver los momentos más importantes de su fecha especial, como algunos obsequios de la marca Channel, varios arreglos florales y un look atrevido que resaltaba su energía y felicidad al entrar en este nuevo año de vida.

En el post también agradeció a su familia, amigos y seguidores que recordaron su cumpleaños y enviaron mensajes de felicitaciones, recordando sus mejores logros personales y volviendo tendencia algunos de sus temas musicales más reconocidos.

“Estoy muy agradecida con ustedes. Y sobre todo agradecida con mi Dios por tantas bendiciones, amor y cuidado. Y obviamente, por dejarme celebrar un año más de vida de su mano y bajo su dirección…”, escribió en Instagram.

¿Quiénes fueron parte de la celebración de cumpleaños de Thalía?

Entre los asistentes también se encuentran amigos cercanos a la artista, como es el caso de Lili Estefan, quien es conocida por ser la conductora de diferentes programas de televisión mexicana, y una de las amigas más queridas por Thalía, la cual expresó su alegría con un mensaje de cumpleaños y buenos deseos en sus redes sociales.

Su esposo, Thommy Mottola, también compartió en sus cuentas un mensaje en homenaje al cumpleaños de la artista, refiriéndose a ella como “La luz brillante de cada día”y dejando ver ante seguidores y conocidos, que su vida junto a la cantante pasa por el mejor momento, lleno de agradecimiento y felicidad.

20 años de 'El Sexto Sentido': El disco que definió a Thalía(Foto: Mike Coppola / Getty Images / AFP)

Esta ocasión fue la oportunidad perfecta para Thalía reconectar con sus fans, celebrar en familia y compartir algunas noticias que siguen impulsando su carrera artística, como el aniversario del estreno de “María la del Barrio” una de las novelas más emblemáticas de su trayectoria actoral.

Además de la remasterización de 3 de sus canciones más conocidas en la industria musical, alcanzando los primeros lugares en las listas de reproducción en México con “El Sexto Sentido”y “Arrasando”.