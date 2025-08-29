Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Un imitador de Justin Bieber se presentó en un bar de Las Vegas, engañó a los asistentes y generó una pérdida millonaria en solo 4 minutos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas.
Un imitador de Justin Bieber engañó a todo un bar en Las Vegas y reunió miles de dólares en minutos. Foto AFP/ Frazer Harrison

En las redes sociales siguen circulando momentos únicos que en ocasiones parecen difíciles de creer, como es el caso de un hombre que en un bar de las Vegas se hizo pasar por Justin Bieber.

¿Cómo se vivió el momento en el que un imitador de Justin Bieber subió al escenario?

El momento ocurrió durante la noche en un reconocido bar, en el que, junto a su equipo de trabajo, un hombre ingresó para dar un espectáculo de manera gratuita sobre el escenario.

El sujeto decía ser Justin Bieber, lo sorprendente es que ninguno de los asistentes cayó en cuenta de la falsedad del personaje, y entre aplausos y gritos siguieron el espectáculo.

El falso Justin Bieber cantó Baby, Sorry y Let Me Love You casi a la perfección.
El imitador de Justin Bieber logró engañar a un bar en Las Vegas con un show improvisado. (Foto LISA O'CONNOR / AFP)

El parecido era extraordinario, pues hasta el DJ de la fiesta le permitió cantar en público y le dio el espacio para disponer de la música que necesitaba, la presentación solo duró 4 minutos, tiempo necesario para reunir entre los asistentes una suma aproximada de 10.000 dólares, lo que equivale a $40.191.000 de pesos colombianos.

Y aunque la suma no llegó directamente a sus bolsillos, si fue invertida en diferentes gastos dentro del mismo lugar, causando en total una pérdida millonaria tanto para los asistentes como para los miembros del hotel.

¿Cómo fue posible que un hombre vestido de Justin Bieber lograra engañar a los asistentes y el personal de la fiesta?

El hombre logró subir al escenario gracias a que su equipo de trabajo comenzó a circular el rumor de que Justin Bieber estaba entre los asistentes de la fiesta, una noticia que llegó a oídos del DJ del club quien públicamente lo invitó a subir y presentarse.

Canciones como "Baby", "Sorry" y "Let Me Love You" fueron interpretadas por el falso artista casi a la perfección, por lo que incluso después de darse a conocer la noticia, muchos seguidores en redes sociales resaltaron su talento y habilidad para imitarlo.

¿Cuál fue la reacción del joven después de haber imitado a Justin Bieber y causar una pérdida millonaria?

Días después del evento, el joven decidió ponerse en contacto y regresar la suma de dinero que había logrado obtener durante el espectáculo, y además agradecer por haber tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades como imitador de uno de sus artistas favoritos.

Justin Bieber regresa a la música tras 4 años fuera de la industria.
Con SWAG, Justin Bieber marca su regreso a la música con una nueva etapa personal. (Foto AFP / Bruce Bennett)

Sin embargo, el bar de las Vegas en el que realizó su presentación decidió vetarlo de por vida a causa de la estafa millonaria que había ocasionado.

