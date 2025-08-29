Filtran audios entre Laura González y exeditor de Karina García: salen detalles inesperados

Laura González vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, esta vez por la filtración de unos audios en los que entabla una conversación con Camilo Bran, exeditor de Karina García.

¿Qué dicen los audios filtrados entre Laura González y Camilo Bran, exeditor de Karina García?

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales un nuevo audio entre Laura González y Camilo Bran que causó polémica. Pues en este, la reconocida pareja se mostró bastante cercana mientras él, al parecer, aún trabajaba con Karina García.

Audios filtrados destapan charla entre Laura González y exeditor de Karina García. (Foto Canal RCN).

Según se oye en estos nuevos audios, Camilo aconseja a Laura de no darle gusto a los fanáticos de Karina García, mientras que a su vez cierran lo que sería un trato para trabajar juntos en la creación de contenido.

"Pero bebé, literal, no le des gusto a las Kari-fans, porque imagínate yo yéndome a Dubái"

Incluso Laura González menciona que sería buena idea realizar un viaje junto a dos seguidores de Karina García ocasionando risas en el exeditor de la paisa.

Dentro de la conversación también se evidencia la razón por la que Camilo habría dejado de seguir a Laura González en redes sociales, siendo esta su relación laboral con Karina García. Sin embargo, el exeditor trata de calmarla al mencionar que no fue por nada personal.

Laura González confesó que hubiera sido amiga de Karina García por esta razón

Así mismo, dentro de la conversación, sorprendió que Laura González afirmó que de no haber conocido a Karina García en las circunstancias que la conoció y todo lo relacionado con su expareja sentimental y la supuesta infidelidad con la paisa, hubiesen podido ser muy buenas amigas.

Conversación secreta entre Laura González y exeditor de Karina García sale a la luz. (Foto Canal RCN).

"Si yo a Karina no la hubiera conocido en las circunstancias que la conocí, o sea, por el motivo, ella hubiera sido mi amiga, estoy totalmente segura"

Esta afirmación ocasionó una respuesta positiva por parte de Camilo, quien aseguró que hubiese sido un “buen parche” entre las dos.

Finalmente la conversación culminó con un acuerdo en el que el exeditor de Karina García debía cuadrar su agenda para poder reunirse personalmente con Laura González y poder trabajar juntos.