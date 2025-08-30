Muere hija de influencer, a sus 9 años, tras intervención médica: “mi gran amor ahora está con Dios”

Una creadora de contenido digital dominicana llamada Ironelly Paola Corona conmocionó y entristeció las redes sociales, en la mañana de este viernes 29 de agosto, con la noticia de que su pequeña hija de 9 años, llamada Vismely, había fallecido, dos semanas después de una intervención quirúrgica por varias afecciones de salud que tenía.

¿Cómo informó la influencer sobre la muerte de su hija de 9 años?

La noticia la dio a través de un video, publicado en su cuenta oficial de Instagram con más 370 mil seguidores, en el que se muestra destrozada, llorando y con Dios en su boca, pues es la manera que halla de aceptar esa nueva realidad de su vida: que ese ser omnipotente así lo quiso y que la niña ahora está a su lado.

En las publicaciones anteriores a ese post, se pueden ver algunos videos en los que la mujer les pide a sus seguidores que oren por la niña para que su salud mejore y la cirugía salga bien, además de estar siempre actualizándolos sobre cómo iba ese doloroso proceso.

“Yo les pido que sigan orando por mi hija, las oraciones tienen poder y yo le creo a un Dios vivo que hace milagros. Oren por mi hija” escribió en una de esas oportunidades.

¿Por qué la hija de Ironelly tuvo que ser intervenida?

Al parecer, todo empezó con un video de hace más de un mes en el que, llorando y desesperada, la influencer les pedía a sus seguidores información sobre un lugar con cuidados intensivos porque no han atendido a su hija y estaba muy mal con un paro respiratorio y un sangrado en sus pulmones.

No obstante, la pequeña no resistió y, en este nuevo clip, Ironelly les agradece a sus seguidores por las oraciones, pero comenta que su pequeña la dejó con un gran vacío en su corazón.

“Ahora ya está en las manos de Dios. Es muy difícil, pero estoy agradecida con Dios por dejármela todo el tiempo que me la dejó. Hizo su voluntad. Les agradezco que hayan orado tanto por mi bebé" expresó la famosa dominicana.

Los comentarios del video no solo son de apoyo y enviando fuerza a la influencer para que pueda superar ese episodio, sino también de despedida de la pequeña, pues se trató de una niña que conquistó también a los seguidores de su mamá.

En una publicación más adelante, la creadora digital les indicó a sus fans cuándo y dónde será el velorio, pues parece que dejará que la acompañen públicamente.