Muere importante actor estadounidense que participó en ‘Los Soprano’ y ‘The Good Wife’

Jerry Adler era un actor neoyorquino que se hizo especialmente famoso por su papel de Hesh Rabkin en la serie ‘Los Soprano’.

¿Cómo falleció el actor Jerry Adler?

La familia del actor emitió un breve comunicado anunciando su fallecimiento a sus 96 años, el cual fue validado por la Capilla Conmemorativa Riverside (Riverside Memorial Chapel) en Nueva York, que confirmó que Adler “falleció plácidamente mientras dormía”.

Frank J. Reilly, amigo cercano de Adler, también confirmó públicamente su muerte y compartió un emotivo homenaje en su cuenta de X, expresando un pequeño recuerdo del actor.

“#JerryAdler contaba las mejores historias de repente. Nosotros le decíamos que escribiera un libro. Él respondía que era muy difícil, así que su esposa y su cuñada lo obligaron. Su mayor anécdota, dicha sin alardear, fue: ‘Así que me encontré en uno de esos taxis de Nueva York sentado rodilla con rodilla con Marilyn Monroe’”.

Jerry Adler estuvo tras bambalinas en Broadway durante décadas antes de iniciar su carrera como actor a sus 60 años. Photo by Paul Hawthorne / AFP

¿Qué se sabe de la vida de Jerry Adler?

Nació en Nueva York en 1929, en una familia profundamente vinculada al teatro: su padre fue gerente en Broadway y era primo de la maestra de actuación Stella Adler. Durante más de cuatro décadas trabajó tras bambalinas como director, productor y stage manager en obras icónicas como My Fair Lady y The Homecoming, consolidándose como un nombre respetado en el ambiente teatral.

Ya en sus 60 años, Adler comenzó a actuar y pronto se convirtió en un rostro muy querido de la televisión y el cine. Su papel más emblemático fue el de Herman “Hesh” Rabkin en The Sopranos, donde estuvo desde el inicio hasta el final de la serie. También conquistó a los espectadores como Howard Lyman en The Good Wife y su continuación, The Good Fight. A lo largo de los años apareció en producciones de gran renombre como Rescue Me, Transparent, Broad City y películas como Manhattan Murder Mystery y A Most Violent Year, mostrando su versatilidad como intérprete.

Además de su trabajo en pantalla, Adler nunca se alejó del teatro. En el 2000 y el 2015 regresó a Broadway con nuevas actuaciones, demostrando que su pasión por el escenario seguía intacta. En 2024 publicó sus memorias Too Funny for Words: Backstage Tales from Broadway, Television, and the Movies, un repaso divertido y entrañable de su vida en el espectáculo. Con una trayectoria que abarcó más de medio siglo, Jerry Adler dejó un legado único como creador y actor.