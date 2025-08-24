Muere el apneista colombiano Cristian Castaño: ¿Cuántos récords batió y por qué es recordado?

El pasado viernes 22 de agosto la empresa Cetma Composites confirmó el fallecimiento del talentoso apneista colombiano Cristian Castaño Villa, quien batió 28 récords nacionales de ese deporte extremo.

La noticia la confirmó la corporación en su cuenta oficial de Instagram con más de 14 mil seguidores con una publicación con la foto a blanco y negro del deportista y una descripción que lo confirmaba:

“Hoy es un día muy triste para la comunidad del buceo libre: nuestro amigo y embajador de Colombia, @cristiancastanov, nos deja en la más profunda tristeza. Siempre lo recordaremos sonriente y amable. Gracias por todo” se lee en inglés.

Por ahora, eso es todo lo que se sabe de ese deceso, pues no se han confirmado las causas o las condiciones en las que se dio. No obstante, cabe recordar que el apneista tenía 40 años y había nacido en Manizales.

¿Cuál fue el accidente que Cristian Castaño sufrió con un tiburón?

Una de las razones por las que se hizo famoso Cristian, además de los 28 récords que impuso en el buceo libre, fue por el ataque que sufrió en el año 2023 por un tiburón oceánico de puntas blancas en el mar de San Andrés; hecho que lo convirtió en una figura de valentía y resiliencia en el deporte colombiano.

¿Cuál es la historia de vida del apneista colombiano fallecido Cristian Castaño?

Cristian era uno de los grandes referentes de la apnea en Colombia. Ingeniero civil de profesión, dedicó su vida al mar y se convirtió en un nombre clave dentro del freediving mundial. A lo largo de su carrera, impuso 28 récords nacionales en distintas modalidades, entre ellas peso constante, inmersión libre, dinámica con y sin aletas y apnea estática.

Su disciplina y constancia lo llevaron a representar al país en más de 20 competencias internacionales en lugares como Egipto, Turquía, Grecia, Honduras, Filipinas e Indonesia, dejando siempre en alto el deporte colombiano.

Además de ser atleta, Cristian fue un apasionado formador. Como instructor certificado de AIDA y Apnea Total, compartió sus conocimientos con decenas de alumnos y nuevos talentos del país, sembrando las bases de una comunidad sólida alrededor de este deporte. También organizó torneos de gran nivel, como la Colombian Cup 2025 en San Andrés, que atrajo a atletas de toda Latinoamérica.