Reconocido cantante de música popular casi muere tras realizarse un diseño de sonrisa

El reconocido cantante colombiano de música popular Alexis Escobar reveló que casi pierde la vida en medio de un procedimiento estético dental con el que buscaba mejorar el aspecto de su sonrisa.

¿Cómo un diseño de sonrisa casi termina con la vida de Alexis Escobar?

Alexis Escobar decidió realizarse un cambio en el diseño de su sonrisa para lucir una dentadura más estética sin imaginar que este procedimiento podría en riesgo su vida, así lo reveló en dialogo con un medio nacional.

El artista reveló que semanas atrás había decidido realizarse este procedimiento en el que por decisión propia había solicitado la aplicación de más anestesia de lo inusual para contrarrestar las molestias del procedimiento, sin imaginar que esto complicaría el procedimiento.

Escobar mencionó que tras la aplicación de esta dosis comenzó a experimentar taquicardia, subida de presión e inflamación en su rostro que desembocaron en retorcijones en su cuerpo.

“En el procedimiento le pedía al doctor que me pusiera una mayor cantidad de anestesia para no sentir el dolor. (...) Después de eso me empezó la taquicardia, tenía la cara inflamada, se me subió la presión y empecé a torcerme”, mencionó el cantante, quien reveló que lo último recuerda es al personal médico dental realizándole los primeros auxilios.

Alexis Escobar habría tenido una reacción alérgica a la anestesia

Alexis Escobar habría sufrido una reacción alérgica a la anestesia. Según se informó, el cantante sintió una fuerte presión en el pecho, como si su corazón fuera a salirse, y presentó una crisis de pánico y presión elevada, que llegó a 198. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y se encuentra fuera de peligro.

“Siento que la reacción de ellos fue buena, si no fuera por ellos no estuviera contando la historia. (...) Yo sentí que se me iba a salir el corazón, la presión se me subió a 198, estaba hiperventilado y con una crisis de pánico terrible”, añadió.

Actualmente Alexis Escobar se encuentra fuera de peligro y continúa recuperándose tras este susto que por poco acaba con su vida.