La IA predice quién sería la ganadora del duelo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

La IA dio a conocer las ventajas que tiene Andrea Valdiri y Yina Calderón para el encuentro que tendrá lugar en el ring de boxeo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
La IA predice quién podría ganar el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

El día que muchos estaban esperando al fin llegó, pues tal y como se había anunciado hace 4 meses, hoy de 18 octubre se llevará a cabo el enfrentamiento de Yina Calderóny Andrea Valdiri,un encuentro que se ha apoderado de la conversación en redes sociales y que tiene a más de uno expectante por lo que va a pasar.

¿Qué predicción hizo la IA sobre el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Y es que, a pocas horas de que ambas influenciadoras se encuentren en el ring, muchos ya se atreven a hacer sus predicciones sobre quién podría llevarse el título de ganadora siendo Valdiri la más opcionada a obtener la victoria, especialmente por su estatura, posición que, para sus seguidores, la pone en ventaja frente a su competidora.

Aunque los pronósticos en ocasiones terminan coincidiendo con los resultados, quisimos consultarle a la inteligencia artificial quién, a su criterio, podría ser la vencedora en este enfrentamiento y poder conocer otra perspectiva de lo que será este encuentro.

¿Quién podría ser la ganadora del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

De acuerdo con esta herramienta tecnológica, hay varios factores que se deben tener en cuenta para dar un veredicto sobre lo que ocurrirá en un par de horas.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
La IA hizo su pronóstico sobre quién ganaría el duelo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Respecto a Andrea Valdiri,la IA señala varios puntos que pueden jugarle a favor en la p3lea, y es su resistencia, coordinación y fuerza física, además de mostrar una buena preparación física gracias a su estilo de vida activo. Así mismo, señala que se le ve muy concentrada y con un enfoque competitivo.

Un punto que puede tener en contra es que pese a su energía, se desconoce que si tiene experiencia en combate o en control de golp3s bajo presión.

En cuanto Yina Calderón,la IA asegura que es una competidora impredecible, con una personalidad explosiva y un carácter fuerte. También considera que es una mujer que suele crecerse en situaciones de tensión, por lo que podría usar la adrenalina a su favor.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo la IA sobre el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es el pronóstico de la IA para el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, la actitud desafiante de Calderón podría provocar a su rival, no obstante, afirma que, al parecer su poca preparación física podría afectarle en resistencia y técnica.

En conclusión, si se tiene en cuenta la preparación física y enfoque, Andrea Valdiriparte como favorita, pero si la p3lea se define por ímpetu, carácter y energía, Yina Calderón podría sorprender y dar una buena batalla.

