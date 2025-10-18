Abogada de Betsy Liliana rompe el silencio sobre el polémico audio en contra de Dayana Jaimes

En las últimas horas salieron a la luz unas declaraciones de Wendy Herrera, la abogada de Betsy Liliana en donde se pronunció sobre la polémica de su clienta y la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes.

¿Cuál fue el audio viral de Betsy Liliana en contra de Dayana Jaimes?

Hace unas semanas se armó todo un rifirrafe en redes sociales entre Dayana Jaimes y su excuñada Lily Díaz por una presunta infidelidad de la viuda de Martín Elías con su exesposo, Evelio Escorcia.

En medio de esta polémica Lily Díaz expuso unos audios de Dayana Jaimes en donde la trataba de manera despectiva y fuerte tras acusarla de haberse metido con el papá de sus hijos: "Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, ridícula. Deja de ser tan payasa y ubícate”.

En medio de esta polémica, la mamá de Lily Díaz, la doctora Betsy Liliana salió en defensa de su hija con un fuerte audio en el que le dijo de todo a Dayana Jaimes, audio que se volvió viral en redes.

“Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo…”

¿Qué dijo la abogada de Betsy Liliana sobre el audio viral de su clienta en contra de Dayana Jaimes?

En una conversación con Rafael Poveda para Más allá del silencio, Wendy Herrera rompió el silencio y contó que minutos antes que saliera esta polémica a la luz, Betsy Liliana intentó contactarla para pedirle su opinión.

Sin embargo, ella se encontraba ocupada en medio de una audiencia, por lo que no podía contestarle, no obstante, al ver su insistencia, decidió contestarle de manera rápida.

Yo me encontraba en una audiencia de 19 procesados y veo mi celular y Betsy Liliana me llamaba, me llamaba y me llamaba, y yo decía qué estará pasando.

Al contestar la llamada, Betsy Liliana le dice que escuche y revise lo que le acaba de enviar, a lo que Wendy le expresa que no puede en ese mismo instante porque estaba sustentando una audiencia.

Según la abogada, tras unos 20 minutos aproximadamente de colgar la llamada su mamá la llamó a preguntarle si sabía lo que estaba pasando.

Yo tardé unos 20 minutos y a los 30 minutos veo un mensaje de mi mamá que me dice: "hola doc, está a reventar todo y me están preguntando si yo soy tu mamá".

Tras terminar la audiencia, Wendy se comunicó con Betsy Liliana para preguntarle por lo que había hecho al publicar ese audio, sin embargo, ella le refutó al asegurarle que ese era el motivo de su llamada.

Empiezo a mirar mis redes sociales y todo se disparó, cuando terminé la audiencia ya los audios estaban viralizados, la llamo y le pregunto sobre qué había pasado.

Wendy dejó claro que no tuvo conocimiento nunca de lo que iba a hacer Betsy Liliana, pero tras verlo, solo pudo darle su apoyo.

¿Cómo se conocieron Wendy Herrera y Betsy Liliana?

Wendy reveló que conoció a Betsy Liliana en medio de una celebración suya de cumpleaños en Barranquilla por medio del fallecido hijo de Betsy, Moisés Díaz.

Al parecer, ese día una amiga de Wendy fue a su habitación a pedirle ayuda con un problema por culpa de Moisés porque se había quedado en su rumba hasta la madrugada.

En esto, Wendy decidió interceder por él para que Betsy Liliana no fuera a tomar represalias en contra de él y de esta curiosa forma nació la amistad entre ellas.

Wendy dejó claro su apoyo y cariño a Betsy Liliana, asegurando que siempre estará para defenderla.