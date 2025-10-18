Hija de Karina García rompió el silencio previo enfrentamiento entre su mamá y Karely Ruiz

Los nombre de Karina García y la mexicana Karely Ruiz han estado apoderándose de las tendencias en las últimas horas por lo que será su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

¿Qué dijo la hija de Karina García previo a su enfrentamiento con Karely Ruiz?

Isabella Vargas, hija mayor de Karina García goza de gran reconocimiento en la farándula nacional tras el paso de su mamá por La casa de los famosos Colombia.

La hija de Karina supo aprovechar este 'boom' mediático para darse a conocer en redes sociales y crear de a poco una gran comunidad.

Por eso, en este momento en el que todos los focos del mundo del entretenimiento están en el enfrentamiento de su mamá y Karely Ruiz no desaprovechó para enviarle un mensaje de ánimo y motivación.

Karina García y Karely Ruiz tuvieron sus respectivos pesajes. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué dijo mensaje le envió Isabella Vargas a su mamá previo a su enfrentamiento con Karely Ruiz?

Karina García compartió un emotivo post en las últimas horas en donde compartió varias imágenes y detalles de lo que fue su proceso y preparación hasta llegar a su enfrentamiento contra Karelly Ruiz.

La antioqueña aseguró que no fue nada fácil su proceso y hasta muchas veces pensó en tirar la toalla, pero fue su resiliencia y el apoyo de sus seres queridos lo que la motivó a seguir adelante a pesar de las adversidades.

Hoy no lucho por demostrar nada, lucho por mí, por la mujer que soy, por la que no se rindió cuando todo dolía

Este post ha provocado un sinfín de mensajes de apoyo para Karina García, uno de ellos llegó por parte de su hija Isabella Vargas, le envió la mejor energía para lo que será una noche retadora para ella.

Mi reinaaa, con toda.

¿Cómo ver el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz de Stream Fighters?

El evento de Stream Fighters 4 se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Las personas que no puedan asistir al recinto podrán verlo a través de la plataforma Kick en donde el streamer WestCol planea hacer una transmisión de gran nivel.

Asimismo, en esta noche se enfrentan otros influenciadores y creadores de contenido como Andrea Valdiri y Yina Calderón, otro de los enfrentamientos más esperados de la noche.