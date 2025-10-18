Novio de Andrea Valdiri se pronunció previo a su enfrentamiento con Yina Calderón, ¿qué dijo?

EEl empresario, Juan Daniel Sepúlveda, se ha dado a conocer en la farándula colombiana por la relación que sostiene actualmente con la bailarina y creadora de contenido barranquillera, Andrea Valdiri, con quien parece gozar de un gran vínculo.

Aunque el joven no suele compartir su vida personal en redes sociales, su perfil se basa en presumir su historia de amor con la también empresaria y muchos han admirado eso, que no quiere llevarse el protagonismo, sino, por el contrario, apoyar e impulsar a su pareja para que siga brillando.

¿Cuál fue el pronunciamiento que hizo el novio de Andrea Valdiri previo a su enfrentamiento con Yina Calderón?

Recordemos que en la jornada de hoy, 18 de octubre, se llevará a cabo el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el Stream Fighters donde, de manera profesional, boxearán para desahogar esas diferencias que han tenido por casi seis años.

Ellas, se han pronunciado en repetidas ocasiones para dejar claras sus posturas, pero quien había brillado por su silencio era precisamente el novio de la barranquillera. Sin embargo, sorprendió hace pocas horas al enviar un carrusel y un emotivo mensaje al respecto.

"Noche inolvidable con mi #1, te amo hermosa, eres única", escribió mientras dejaba ver no solo momentos románticos con su novia durante la gala de pesaje, sino que también mostró momentos de la preparación de su pareja.

Así reaccionó Andrea Valdiri a las palabras de su novio previo a su enfrentamiento con Yina Calderón

Fue cuestión de minutos para que la publicación del empresario se hiciera viral y acumulara múltiples comentarios que, en su mayoría, lo elogiaban por el amor y apoyo que le daba a Andrea.

Ella, por su parte, tampoco se guardó sus muestras de amor y le respondió públicamente recordándole cuánto lo ama y lo agradecida que está por tener su compañía y apoyo incondicional en lo que ha considerado uno de los procesos más exigentes de su vida.

"Te amo gracias por estar conmigo en estos momentos y darme mucho amor", expresó.