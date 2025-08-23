Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
En medio de la grabación de Emily en París, muere importante miembro del equipo

Un importante miembro del equipo de Emily en París falleció a sus 47 años y el hecho ha paralizado las grabaciones de la producción en Italia.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Falleció a sus 47 años, en medio de la grabación, un miembro de la producción de Emily en París.
Falleció, en medio de la grabación, un miembro de la producción de Emily en París.

Emily en París es una de las series más exitosas de la plataforma de streaming Netflix y es creada por el libretista Darren Star. Actualmente, se está rondando la quinta temporada de la producción audiovisual y tuvo que ser detenida la grabación por un lamentable hecho ocurrido en medio del trabajo.

El asistente de dirección, un importante productor audiovisual, Diego Borella falleció a sus 47 años mientras se preparaba para rodar las últimas escenas de la temporada en Venecia, Italia. Al parecer, el hombre se desplomó en frente de todos sus compañeros, quienes se preocuparon y lo intentaron ayudar de inmediato.

¿De que murió Diego Borella, asistente de dirección de Emily en París?

Aunque el equipo médico llegó pronto al hotel en el que se encontraban, Borella falleció media hora después de haberse desmayada y, de acuerdo con información de medios internacionales, la causa habría sido un ataque al corazón que no respondió a los insistentes intentos de reanimación.

Tras el lamentable hecho que dejó a la producción de la serie de luto, se suspendieron las grabaciones de esta temporada y no se conoce la fecha para retomarlas.

Las grabaciones de la temporada empezaron el 15 de agosto y se tenía previsto que terminaran este lunes 25. Además, Netflix anunció recientemente que la fecha de estreno sería el 18 de diciembre. Aún se desconoce si este lamentable hecho va a cambiar los planes de la plataforma.

¿Qué se sabe de la vida de Diego Borella?

Diego Borella era un asistente de dirección y cineasta italiano muy respetado dentro de la industria audiovisual. Nació en Venecia, por lo que falleció en su ciudad natal; y desarrolló su carrera entre Europa y Estados Unidos, con formación en Roma, Londres y Nueva York. Su talento lo llevó a trabajar en importantes rodajes internacionales, donde se destacó por su profesionalismo y cercanía con los equipos de producción.

Más allá de su trabajo en cine y televisión, Borella también exploró su faceta literaria. Escribió poesía, cuentos y fábulas infantiles, mostrando una sensibilidad artística que trascendía las cámaras. Esta combinación de rigor técnico y espíritu creativo lo convirtió en una figura muy querida en los círculos culturales, donde dejó huella por su compromiso con las artes y su pasión por contar historias.

Emily en París: se anuncia fecha de estreno de la 5 temporada
Emily en París: se anuncia fecha de estreno de la 5 temporada
