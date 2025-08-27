Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luto en la tauromaquia: muere joven torero tras ser embestido en plena corrida

La tauromaquia está de luto tras la muerte de un torero en una corrida realizada en pleno evento público.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Torero falleció
¿Quién fue el torero que falleció en graves condiciones? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la tauromaquia se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido torero, quien fue recientemente embestido por un toro durante una corrida que se realizó recientemente en Portugal.

¿Quién fue el torero que falleció en plena corrida?

Es clave mencionar que el nombre de Manuel Maria Trindade, quien tenía 22 años, ha sido tendencia en los últimos días tras su lamentable fallecimiento durante un evento público en el que estaba en plena corrida.

Según el reporte de varios medios internacionales, se ha compartido la noticia en que el lugar de los hechos se presentó en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa, Portugal.

Torero falleció
Torero falleció en graves condiciones. | Foto: Freepik

En el video se evidencia que Manuel estuvo a punto de realizar su respectiva labor donde estuvieron presentes en el lugar miles de asistentes quienes son fanáticos de la tauromaquia e iban a presenciar este evento internacional.

Sin embargo, mientras Manuel iba a embestir al toro con el capote, pasaron varios minutos hasta que el toro reaccionó de una manera furiosa, demostrando todo el coraje que sintió en el momento y lo arrastró de manera inesperada por el suelo de la plaza de toros.

Este fue el comunicado oficial que reveló la causa de muerte de Manuel Maria Trindade

Además, según confirmaron varias fuentes internacionales, se confirmó que el torero fue trasladado de inmediato al centro médico de Santa María y luego le realizaron respectivos tratamientos para que su estado de salud mejorara.

Torero falleció
Asociación Nacional de Grupos de Forcados confirmó la muerte del torero. | Foto: Freepik

Desde que el torero fue intervenido, los especialistas médicos confirmaron que el torero padeció de una “muerte cerebral” donde recibió múltiples lesiones tras la embestida del torero. Así también, la Asociación Nacional de Grupos de Forcados confirmaron mediante un comunicado oficial el fallecimiento del torero, expresando las siguientes palabras:

“La Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel María Trindade”, dice el comunicado oficial.

Por su parte, la madre del torero, llamada Alzira Beringel, confirmó en sus redes sociales que a pesar de las múltiples críticas que ha recibido en redes sociales por el trabajo de su hijo, dejó en alto el importante legado que realizó en la tauromaquia.

