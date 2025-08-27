¡Paola Usme se casa! Él es Carlos Castro, el hombre que conquistó su corazón, ¿cuándo será la boda?

Paola Usme se ha posicionado como una de las modelos, creadoras de contenido y presentadoras más reconocidas del país, pues acaparó la atención de sus seguidores al ser una de las locutoras del programa de ‘Hola Gente’, una producción del Canal RCN y participar en ‘Survivor, la isla de los famosos’.

Además, el nombre de Paola se ha convertido en tendencia en las últimas horas al anunciar que se casará próximamente con el amor de su vida. Desde que anunció la noticia, sus seguidores han reaccionado emotivamente al respecto.

Así reveló Paola Usme que se casará: ¿cuándo será el gran evento?

Recientemente, Paola Usme compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, la sorprendente noticia en la que reveló que se casará con su prometido, Carlos Castro. En la descripción de la publicación expresaron las siguientes palabras:

“¡Nos casamos! El 20 de septiembre diremos “sí” al inicio de nuestro para siempre. Estamos felices de compartir con ustedes este pedacito de lo que será uno de los días más importantes de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos con su cariño y buenos deseos”, añadieron Paola y Carlos.

En el video se evidencia la especial conexión que hay entre amos, pues sus gestos fueron notorios durante la celebración de pedida de mano. También, se refleja que Carlos le obsequió un especial ramo de flores rojas y celebraron por lo alto.

¿Con quién se casará Paola Usme? | Foto: Canal RCN

La pareja reveló la fecha de su matrimonio, el cual será el próximo 20 de septiembre. Además, varios de sus seguidores y reconocidas celebridades como Yina Rose, Valeria Orsini, Yeferson Cossio, reaccionaron al respecto:

“Qué nota. Ese día será inolvidable”, Felicidades”, “Muchas felicidades. Qué viva el amor”, “Me encanta”, añadieron varios internautas.

¿Quién es Carlos Castro? El prometido de Paola Usme

Tras la confirmación de la pareja en la que revelaron que se casarán en el mes de septiembre, muchos navegantes se han preguntado acerca del prometido de Paola, quien es Carlos Castro, más conocido como ‘Potro’.

En sus redes sociales, se refleja que es maestro de arte dramático y, de igual modo, es creador de contenido digital, pues cuenta con más de 600 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Paola Usme se casará próximamente. Te contamos todos los detalles | Foto: Canal RCN

Así también, se detallan varias fotografías en la que Carlos ha disfrutado desde hace un largo periodo de tiempo de la compañía de Paola Usme, con quien llevará su amor por lo alto, consagrando su amor a través del matrimonio.