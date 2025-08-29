Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

Laura de León y Salomón Bustamante se han apoderado de las tendencias en los últimos días luego que tomara fuerza el rumor de una supuesta crisis y hasta separación.

¿Laura de León y Salomón Bustamante se separaron?

La actriz y el presentador empezaron a avivar los rumores de separación entre sus seguidores luego de dejar de compartir contenido juntos, algo que hacían constantemente en sus redes.

Un detalle que encendió las alarmas de sus seguidores en redes fue el hecho que Salomón Bustamante dejara de seguir a Laura, algo que para sus fanáticos no tiene explicación.

Sumado a estos detalles, el sorpresivo silencio de ambos en sus redes sociales ha dado pie para especulaciones y rumores, sin embargo, en medio de esto la actriz decidió compartir un curioso mensaje en sus redes.

Crecen los rumores sobre la posible ruptura de Laura de León y Salomón Bustamante. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el mensaje de Laura de León en medio de rumores de separación con Salomón Bustamante?

La recordada actriz de 'La playita' y 'Rojo Carmesí' rompió el silencio en la mañana del 29 de agosto al publicar una especie de reflexión en sus redes.

Dale gracias a Dios por un día más de vida, por la oportunidad de despertar y respirar, por el regalo de seguir adelante.

La actriz compartió un mensaje en el que habló de la importancia de valorar cada día y aprovechar para buscar la forma de cumplir sus sueños y todo lo que se tenía en el corazón.

Cada amanecer es una nueva página para escribir tu historia, un día más para luchar por esos sueños que llevas en el corazón.

Al final del mensaje de Laura de León, la actriz dejó un mensaje de motivación sobre confiar, tener fe y perseverar en la vida a pesar de las circunstancias.

¿Cuál fue la última publicación de Laura de León y Salomón Bustamante juntos?

Este mensaje de Laura de León no ha pasado por desapercibido en redes sociales y muchos lo han tomado como una clara respuesta al momento que pasa en su vida en donde está enfocada en sí misma y en su fe.

Cabe resaltar que, la última publicación que aparece en el perfil de la actriz de ella junto a Salomón Bustamante fue a mediados de abril, por lo que habría archivado las demás publicaciones juntos.

Hasta el momento ni Laura ni Salomón se han pronunciado al respecto de los rumores de su supuesta separación y crisis.