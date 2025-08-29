Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reaccionó a audios filtrados de Laura González: "Todo sale a la luz"

Karina García rompió el silencio ante la filtración de unos audios de Laura González en los que habla sobre ella.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García reaccionó a audios de Laura González
Karina García no se quedó callada ante audios de Laura González. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de las influenciadoras Karina García y Laura González se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que salieran a la luz unos supuestos audios.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los audios que se filtraron de Laura González?

En redes sociales se viralizaron unos aparentes audios de Laura González en los que hablaba sobre Karina García.

En los audios, Laura explica que buscó a uno de los trabajadores de Karina García para que también trabajara con ella, sin embargo, al parecer la bloqueó.

Yo lo hablé con mi mamá (...) me dijo Camilo trabaja muy bien, pero está loco, me dejó de seguir y todo.

La persona con la que habla Laura G. le explica que de pronto el trabajador de Karina llamado Camilo, se habría molestado por lo que pasó entre ellas en La casa de los famosos Colombia.

Lo curioso es que en medio de la llamada Laura le confiesa a la persona con la que habla que si no hubiese pasado el problema con su expareja y Karina, ella estaba segura que serían amigas.

Te digo algo, si yo a Karina no la hubiese conocido en las circunstancias que la conocí ella hubiese sido mi amiga.

Karina García, Laura González
Salieron a la luz audios de Laura González hablando de Karina García. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García a los audios de Karina García?

Han sido varios los audios que se le han filtrado supuestamente a Laura González y en su mayoría tienen que ver con Karina García.

Ante esta polémica, Karina decidió pronunciarse recientemente en sus redes sociales en donde colocó un mensaje que para muchos fue una clara respuesta a Laura y a su extrabajador.

Tarde que temprano todo sale a la luz, gracias Dios por quitarme gente que no vale la pena en mi camino, te amo.

Karina fue directa al asegurar que gracias a Dios ya no contaba con personas que no le aportaban o no eran sinceros con ella en su vida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Laura González sobre los audios que se le filtraron?

Semas atrás, Laura González se había visto envuelta en otra polémica cuando su expareja Juan Martín también hiciera fuertes acusaciones en su contra.

Precisamente, una de esas acusaciones era que supuestamente Laura le había pedido que le dieran un susto a Karina García y a su hija.

Ante estas fuertes declaraciones, Laura González se pronunció asegurando que eran falsas y que nunca en su vida le haría daño a otra persona.

“No, yo nunca y vuelvo y lo digo y lo dije le haría daño físicamente ni a Karina ni ninguna otra mujer y mucho menos a su hija como lo dijo. Eso lo quiero dejar en claro, las conversaciones ya las tiene la Fiscalía.

Laura G y Karina García
Laura G. se pronunció ante acusaciones en su contra sobre Karina García. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón le gusta Westcol Yina Calderón

Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

¿Brujería en el amor? Yeferson Cossio revela lo que le hizo su expareja Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que una de sus exparejas le había hecho brujería: contó Tenebroso detalle.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, prometido de Tatiana Franko? Talento nacional

Él es Wendel Luis Gnoatto, el brasileño que se casará con la presentadora Tatiana Franko

Tatiana Franko fue paciente de su ahora prometido, Wendel Luis Gnoatto, con quien empezó una relación en 2020.

Lo más superlike

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Mariana Morales Ospina Miss Universe Colombia

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón