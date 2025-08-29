Karina García reaccionó a audios filtrados de Laura González: "Todo sale a la luz"

Los nombres de las influenciadoras Karina García y Laura González se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que salieran a la luz unos supuestos audios.

¿Cuáles fueron los audios que se filtraron de Laura González?

En redes sociales se viralizaron unos aparentes audios de Laura González en los que hablaba sobre Karina García.

En los audios, Laura explica que buscó a uno de los trabajadores de Karina García para que también trabajara con ella, sin embargo, al parecer la bloqueó.

Yo lo hablé con mi mamá (...) me dijo Camilo trabaja muy bien, pero está loco, me dejó de seguir y todo.

La persona con la que habla Laura G. le explica que de pronto el trabajador de Karina llamado Camilo, se habría molestado por lo que pasó entre ellas en La casa de los famosos Colombia.

Lo curioso es que en medio de la llamada Laura le confiesa a la persona con la que habla que si no hubiese pasado el problema con su expareja y Karina, ella estaba segura que serían amigas.

Te digo algo, si yo a Karina no la hubiese conocido en las circunstancias que la conocí ella hubiese sido mi amiga.

Salieron a la luz audios de Laura González hablando de Karina García. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karina García a los audios de Karina García?

Han sido varios los audios que se le han filtrado supuestamente a Laura González y en su mayoría tienen que ver con Karina García.

Ante esta polémica, Karina decidió pronunciarse recientemente en sus redes sociales en donde colocó un mensaje que para muchos fue una clara respuesta a Laura y a su extrabajador.

Tarde que temprano todo sale a la luz, gracias Dios por quitarme gente que no vale la pena en mi camino, te amo.

Karina fue directa al asegurar que gracias a Dios ya no contaba con personas que no le aportaban o no eran sinceros con ella en su vida.

¿Qué dijo Laura González sobre los audios que se le filtraron?

Semas atrás, Laura González se había visto envuelta en otra polémica cuando su expareja Juan Martín también hiciera fuertes acusaciones en su contra.

Precisamente, una de esas acusaciones era que supuestamente Laura le había pedido que le dieran un susto a Karina García y a su hija.

Ante estas fuertes declaraciones, Laura González se pronunció asegurando que eran falsas y que nunca en su vida le haría daño a otra persona.

“No, yo nunca y vuelvo y lo digo y lo dije le haría daño físicamente ni a Karina ni ninguna otra mujer y mucho menos a su hija como lo dijo. Eso lo quiero dejar en claro, las conversaciones ya las tiene la Fiscalía.