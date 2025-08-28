Karina García genera preocupación al aparecer llorando en redes: esto le pasó

La modelo Karina García tiene preocupados a sus seguidores luego de compartir una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostraba llorando.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

¿Por qué Karina García apareció llorando en sus redes sociales?

Karina García sorprendió a sus seguidores al compartirles en la noche del 27 de agosto un video en el que les mostraba que ya le entregó la moto a la fanática que se ganó su concurso.

En el video la modelo antioqueña mostró con detalle cómo fue la entrega de la motocicleta a su fan, a quien fue a recoger hasta la puerta de su casa y posteriormente le entregó la motocicleta.

Sin embargo, minutos después de publicado este video, la influenciadora apareció en sus historias de Instagram con una fotografía en la que se dejaba ver llorando y un mensaje de decepción.

Terminé llorando porque a veces no todo sale como un se lo espera, pero lo importante son las intenciones que tienes en tu corazón.

Karina García entregó motocicleta a fanática. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Cómo respondió Karina García a las críticas que recibió por su video entregando la moto?

Karina García tras dejarse ver afectada y llorando compartió parte del video de su entrega de la moto y dejó otro mensaje: "Lo importante es que Beatriz fue muy feliz", el cual dio a entender que su tristeza tenía que ver con ese video.

Esto lo confirmó la misma Karina García en su cuenta de X en donde colocó un mensaje explicando la razón de su tristeza, al cual fue provocada por una lluvia de críticas que recibió por la edición del video de la entrega de la moto.

El último VLOG lo edité yo, hice mi mejor esfuerzo, no pretendo que les encante, solo que vean el mensaje de empoderamiento y un momento lindo que viví con una seguidora.

Karina García les contestó a los que la criticaron que el video más allá de haber quedado bien o mal editado quería era mostrar el detalle que tuvo con una fanática y su emotiva reacción.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Alejandra Ávila rompió en llanto en MasterChef Celebrity y se llevó castigo

¿Cuál fue la advertencia que Karina García les hizo a sus críticos?

La modelo antioqueña en su mensaje fue clara al decir que aunque no podía controlar los malos comentarios en redes, tampoco iba a dejar de hacer las cosas por esto.

Por eso, les advirtió a sus seguidores y críticos que el contenido que verán en sus cuentas será editado en su mayoría por ella y aunque reciba críticas, estas solo las tomará cuando sean constructivas.

A los que me aman acostúmbrense a lo que les puedo subir por ahora, a los que critican también gracias por que aprendo y crezco a diario.

Como era de esperarse esta reacción y mensaje de Karina García no ha pasado por desapercibido y muchos de sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo.