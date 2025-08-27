Alejandra Ávila rompió en llanto en MasterChef Celebrity y se llevó castigo

La actriz Alejandra Ávila no tuvo una buena jornada en MasterChef Celebrity en el reto del 27 de agosto en donde rompió en llanto y se llevó castigo.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Por qué Alejandra Ávila lloró en el capítulo del 27 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron que hacer una preparación con base en uno de los cuatro elementos de la naturaleza, en el caso de Alejandra Ávila le tocó tierra.

La actriz decidió hacer un sancocho al cual le puso todo el empeño durante los 60 minutos de preparación, sin embargo, tuvo un error en el proceso del cual se dio cuenta hasta el final.

Cometí un error que no me di cuenta que la olla no estaba en el punto para que pite rápido. Tenía que abrir la olla y mezclar todo.

Al parecer, Alejandra tuvo un inconveniente con la olla a presión que le hizo perder tiempo valioso, tanto así que estuvo a punto de no poder emplatar su preparación.

Tengo demasiada ansiedad porque no puede ser posible que tenga algo tan bien para presentar, pero no tenga tiempo para emplatarlo. Definitivamente no voy a entregar nada.

Alejandra Ávila rompió en llanto en MasterChef tras no poder entregar plato. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

¿Qué le dijeron los chefs a Alejandra Ávila tras presentar plato incompleto en reto de MasterChef Celebrity?

Alejandra Ávila al terminar el reto sabía que no había podido terminar de emplatar su preparación y hasta Claudia Bahamón le preguntó si le pasaba algo al ver sus gestos.

Manos arriba y me quedé sin entregar, igual no alcanzo a presentar.

Alejandra cuenta que solo alcanzó a emplatar el plátano, aguacate y el caldo, por lo que sabía que le iba a ir mal si la llegaban a pasar al atril.

Esto hizo que la actriz rompiera en llanto al entrar al lounge al sentir frustración y rabia por no haber alcanzado a terminar su plato como quería y emplatarlo de la mejor forma para sorprender al jurado.

Tenía un sancocho espectacular y no alcancé a emplatar.

Para mala fortuna de la actriz, los chefs decidieron llamarla al atril a presentar su plato, el cual llamó “Cultivo en proceso”. Como era de esperarse, los comentarios no fueron los mejores y la actriz recibió varias recomendaciones y hasta llamados de atención de los jurados.

Creo que lo único que tiene de tierra este plato es que te dejó los suelos. Expresó la chef Belén Alonso.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra causa preocupación al reaparecer con heridas en el rostro, ¿qué le pasó?

¿Cuál fue el castigo que se llevó Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

Nicolás de Zubiría fue sincero al expresarle que el plato había fallado en todo en términos generales y que solo le quedaba concentrarse en el próximo reto.

La actriz aceptó los comentarios de los jurados y aseguró que sentía pena más allá de la frustración por presentar un plato de ese estilo cuando siempre se caracterizaba por un nivel alto.

Me arrastró, me enterró, uno tiene que ser consciente de los errores.

El castigo que se llevó la actriz por parte de los jurados fue colocarle delantal negro, el cual pone en riesgo su continuidad en la competencia.

No te pierdas ningún detalle de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN.