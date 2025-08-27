Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra causa preocupación al reaparecer con heridas en el rostro, ¿qué le pasó?

La Liendra, exparticipante de La casa de los famosos, preocupa a sus seguidores al reaparecer en redes con varias marcas y vendajes en el rostro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Liendra reapareció con marcas en el rostro
La Liendra preocupa al aparecer con marcas en su rostro. (Fotos Canal RCN)

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se apoderó de las tendencias en las últimas horas al aparecer en sus redes sociales con heridas y vendajes en su rostro.

Artículos relacionados

¿La Liendra sufrió accidente? El video que preocupa a sus fanáticos

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia había anunciado días atrás que se retiraría de las redes sociales de manera temporal, una decisión que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Tras varios días inactivo en redes, el influenciador reapareció en la tarde del 27 de agosto en su cuenta oficial de Instagram con un video que dejó a sus fanáticos en shock, ya que se mostraba como si hubiese sufrido un accidente.

En el audiovisual La Liendra aparecía con varias marcas y raspones en el rostro en la parte de sus cejas, mejillas, nariz y boca. Asimismo, tenía unos vendajes en su cabeza y en la parte de sus orejas.

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín y compartió el momento
La Liendra habría sufrido accidente. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo quedó el rostro de La Liendra tras aparente accidente?

La Liendra compartió este inesperado video tras varios días de ausencia y las aparentes marcas en su rostro y vendajes tienen preocupados a sus seguidores.

Sin embargo, el influenciador en el video no habló en el video y tampoco hasta el momento han dado más detalles del origen de las marcas en su rostro.

Como era de esperarse este video de La Liendra se ha viralizado rápidamente en redes sociales y sus seguidores están llenos de dudas y preocupados por lo que pudo haberle pasado.


No obstante, algunos creen que sus marcas podrían ser producto de maquillaje y también de alguna noticia o campaña de marketing.

Artículos relacionados

¿Por qué La Liendra se había retirado de las redes sociales?

La Liendra tienen a sus seguidores con muchas preguntas tras este video y haber anunciado semanas atrás que se retiraba de las redes sociales porque sentía que estaba pasando por una etapa de su vida en la que no le nacía hacer contenido.

“Me sumergiré en mis ideas solo hasta que encuentre algo por lo cual quiere salir a crear. Además, siento que en las redes sociales, en este momento, hay mucha polémica y no quiero entrar en esa oleada”.

Ante esta decisión su pareja, Dani Duke, expresó su apoyo y aseguró que esta pausa iba a ser beneficiosa para él y su comunidad para tener un contenido mejor de su parte.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura

La Segura reveló que se enfrentará a una intervención médica: ¿de qué se trata?

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar que se acerca la fecha de su próximo tratamiento médico y contó sus planes.

Blessd asiste a Premios Tu Música Urbano 2022. Blessd

Así reaccionó Blessd tras la caída de un camarógrafo en pleno concierto

El cantante Blessd llamó la atención en las últimas horas luego de que un camarógrafo de su equipo sufriera un accidente.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar aclaran rumores sobre su separación

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en El Soyate, donde con gestos y palabras confirmaron que su amor sigue intacto.

Lo más superlike

Ellas son las mujeres que representan a Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Conoce a las aspirantes de los departamentos de Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón