La Liendra causa preocupación al reaparecer con heridas en el rostro, ¿qué le pasó?

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se apoderó de las tendencias en las últimas horas al aparecer en sus redes sociales con heridas y vendajes en su rostro.

¿La Liendra sufrió accidente? El video que preocupa a sus fanáticos

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia había anunciado días atrás que se retiraría de las redes sociales de manera temporal, una decisión que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Tras varios días inactivo en redes, el influenciador reapareció en la tarde del 27 de agosto en su cuenta oficial de Instagram con un video que dejó a sus fanáticos en shock, ya que se mostraba como si hubiese sufrido un accidente.

En el audiovisual La Liendra aparecía con varias marcas y raspones en el rostro en la parte de sus cejas, mejillas, nariz y boca. Asimismo, tenía unos vendajes en su cabeza y en la parte de sus orejas.

La Liendra habría sufrido accidente. (Foto Canal RCN)

¿Cómo quedó el rostro de La Liendra tras aparente accidente?

La Liendra compartió este inesperado video tras varios días de ausencia y las aparentes marcas en su rostro y vendajes tienen preocupados a sus seguidores.

Sin embargo, el influenciador en el video no habló en el video y tampoco hasta el momento han dado más detalles del origen de las marcas en su rostro.

Como era de esperarse este video de La Liendra se ha viralizado rápidamente en redes sociales y sus seguidores están llenos de dudas y preocupados por lo que pudo haberle pasado.



No obstante, algunos creen que sus marcas podrían ser producto de maquillaje y también de alguna noticia o campaña de marketing.

¿Por qué La Liendra se había retirado de las redes sociales?

La Liendra tienen a sus seguidores con muchas preguntas tras este video y haber anunciado semanas atrás que se retiraba de las redes sociales porque sentía que estaba pasando por una etapa de su vida en la que no le nacía hacer contenido.

“Me sumergiré en mis ideas solo hasta que encuentre algo por lo cual quiere salir a crear. Además, siento que en las redes sociales, en este momento, hay mucha polémica y no quiero entrar en esa oleada”.

Ante esta decisión su pareja, Dani Duke, expresó su apoyo y aseguró que esta pausa iba a ser beneficiosa para él y su comunidad para tener un contenido mejor de su parte.