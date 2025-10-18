Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri en público previo su enfrentamiento: así reaccionó

Yina Calderón no se quedó callada tras encontrarse con Andrea Valdiri previo a su enfrentamiento de boxeo: "Perro que ladra no muerde".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón le lanzó dura pulla a Andrea Valdiri
Andrea Valdiri y Yina Calderón tuvieron tenso encuentro. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Andrea Valdiri y Yina Calderón se han apoderado de las tendencias en las últimas horas por todo lo que será su enfrentamiento en Stream Fighters 4 de WestCol.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri previo a su encuentro?

Como es tradición y obligación en el mundo del boxeo, los luchadores tuvieron que pasar por una prueba de pesaje previa a sus enfrentamientos el pasado 17 de octubre.

Cabe resaltar que, el pesaje en el boxeo es el acto de subir a un boxeador a una báscula para verificar que su peso se encuentra dentro del rango de la categoría de peso pactada.

Este proceso es crucial para asegurar que los combates sean más equitativos, ya que se enfrentan oponentes con un peso similar.

Esto hizo que Andrea Valdiri y Yina Calderón tuviesen que encontrarse antes de su esperado enfrentamiento y como era de esperar, hubo tensión y pullas entre ellas frente a todos los asistentes.

Andrea Valdiri mostró su proceso contra Yina Calderón
Andrea Valdiri se sinceró sobre su enfrentamiento con Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Yina Calderón a Andrea Valdiri en público?

Yina Calderón en medio de su rueda de prensa se sinceró sobre cómo se sentía previo a enfrentarse a Andrea Valdiri, dejando claro que se sentía tranquila.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que tras su enfrentamiento con la barranquillera se iba para su próximo reality.

Me siento tranquila, me voy para próximo reality el lunes.

En medio de sus declaraciones, Yina le mandó una fuerte pulla a Andrea en el que aseguró que hablaba mucho y a la final no iba a cumplir con todo lo que decía y juraba. Para esto dejó un conocido refrán.

Sé que perro que ladra no muerde.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a comentario de Yina Calderón?

Andrea Valdiri no se quedó callada ante la dura pulla en público de Yina Calderón en su contra y le contestó en su turno en la rueda de prensa.

La barranquillera aseguró de manera irónica que era una viajera del tiempo y que había podido confirmar que le iba a ganar a Yina Calderón en el ring de boxeo y que le darían una gran "muñequera".

Así como en la Matrix, vengo del futuro luego de ver la muñequera tan tremenda que te he dado.

Sin duda alguna, este enfrentamiento en público dejó ver la gran tensión que hay entre las dos influenciadoras, quienes desde hace varios años tenían su pele* casada.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri le contestó a Yina Calderón. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón

¿Indirecta para Yina Calderón? Neider García sorprende con mensaje antes de su duelo con Andrea Valdiri

Neider García compartió un particular video en el que habría dejado en evidencia su apoyo a Andrea Valdiri.

Juliana Calderón le envío contundente mensaje a La Jesuu tras su llegada a Bogotá Juliana Calderón

Juliana Calderón le envío contundente mensaje a La Jesuu tras su llegada a Bogotá

La empresaria de keratinas no pasó por alto la presencia de la caleña y le envío un inesperado mensaje de bienvenida.

Tras advertencia, La Jesuu llegó a Bogotá y preocupó a sus seguidores: "ayuda, por favor" La Jesuu

Tras advertencia, La Jesuu llegó a Bogotá y preocupó a sus seguidores: "ayuda, por favor"

La creadora de contenido no hizo caso a las advertencias de Juliana Calderón y al llegar a la capital le envío contundente mensaje.

Lo más superlike

Falleció la periodista Dayanna Guayabo Talento nacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Dayanna Guayabo, reconocida reportera, tras un accidente de tránsito

Tras tres días en la UCI, falleció la periodista Dayanna Guayabo, quien había sufrido un grave accidente de tránsito.

¡Carolina Sabino lo hizo otra vez! Su talento, precisión y ventaja de tiempo la llevaron directo al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025. Producciones RCN

Carolina Sabino se quedó con el pin de inmunidad del Top 9 en MasterChef ¿Qué sucedió?

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show Karol G

Así recordó Karol G su paso por Victoria’s Secret: "Perdida en el camino"

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?