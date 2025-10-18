Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri en público previo su enfrentamiento: así reaccionó

Los nombres de Andrea Valdiri y Yina Calderón se han apoderado de las tendencias en las últimas horas por todo lo que será su enfrentamiento en Stream Fighters 4 de WestCol.

¿Cómo fue el reencuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri previo a su encuentro?

Como es tradición y obligación en el mundo del boxeo, los luchadores tuvieron que pasar por una prueba de pesaje previa a sus enfrentamientos el pasado 17 de octubre.

Cabe resaltar que, el pesaje en el boxeo es el acto de subir a un boxeador a una báscula para verificar que su peso se encuentra dentro del rango de la categoría de peso pactada.

Este proceso es crucial para asegurar que los combates sean más equitativos, ya que se enfrentan oponentes con un peso similar.

Esto hizo que Andrea Valdiri y Yina Calderón tuviesen que encontrarse antes de su esperado enfrentamiento y como era de esperar, hubo tensión y pullas entre ellas frente a todos los asistentes.

Andrea Valdiri se sinceró sobre su enfrentamiento con Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

¿Qué le dijo Yina Calderón a Andrea Valdiri en público?

Yina Calderón en medio de su rueda de prensa se sinceró sobre cómo se sentía previo a enfrentarse a Andrea Valdiri, dejando claro que se sentía tranquila.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que tras su enfrentamiento con la barranquillera se iba para su próximo reality.

Me siento tranquila, me voy para próximo reality el lunes.

En medio de sus declaraciones, Yina le mandó una fuerte pulla a Andrea en el que aseguró que hablaba mucho y a la final no iba a cumplir con todo lo que decía y juraba. Para esto dejó un conocido refrán.

Sé que perro que ladra no muerde.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a comentario de Yina Calderón?

Andrea Valdiri no se quedó callada ante la dura pulla en público de Yina Calderón en su contra y le contestó en su turno en la rueda de prensa.

La barranquillera aseguró de manera irónica que era una viajera del tiempo y que había podido confirmar que le iba a ganar a Yina Calderón en el ring de boxeo y que le darían una gran "muñequera".

Así como en la Matrix, vengo del futuro luego de ver la muñequera tan tremenda que te he dado.

Sin duda alguna, este enfrentamiento en público dejó ver la gran tensión que hay entre las dos influenciadoras, quienes desde hace varios años tenían su pele* casada.