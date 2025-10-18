Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se reunieron y emocionaron a sus fans.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Yaya Muñoz sorprendió a Karina García con una serenta de media noche y así fue su reacción/ Archivo RCN

Karina García sigue apoderada de las tendencias en el país cafetero por el enfrentamiento que tendrá esta noche en el Stream Fighters, evento de boxeo del conocido streamer: Westcol, quien reúne anualmente a reconocidas figuras del entretenimiento nacional e internacional.

Precisamente la paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia se medirá en el ring con la creadora de contenido mexicana, Karely Ruiz. Ambas han sorprendido con sus fuertes rutinas de entrenamiento para la gran noche que se vivirá hoy, sábado 18 de octubre, en el Med Plus en la ciudad de Bogotá.

En aras a su participación, Karina García recibió una hermosa sorpresa de su amiga y compañera del mencionado reality de convivencia, Yaya Muñoz, quien en compañía de su novio José Rodríguez y otros amigos, sorprendió a la antioqueña con una serenata de media noche para expresarle su cariño y apoyo.

"Mariachis para nuestra ganadora", fueron las palabras con las que Yaya Muñoz acompañó el clip donde compartió el bello momento donde le llegó de sorpresa a su amiga, quien no pudo evitar emocionarse por el gesto y de inmediato abrió una transmisión para compartir el detalle con sus millones de seguidores.

¿Qué enfrentamientos se darán en el Stream Fighters junto a Karina y Karely?

Entre los enfrentamientos más sonados de hoy, están el de Karina y Karely y el de la también participante de La casa de los famosos Colombia: Yina Calderón, quien peleará contra la creadora de contenido barranquillera, Andrea Valdiri, quienes prometen desahogarse en el ring por las diferencias que han tenido durante años.

Como es de esperarse, las apuestas para las competidoras son divididas, pero sí hay algo en común y es la expectativa que tienen muchos por los resultados y encuentros de la velada.

