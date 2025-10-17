Luto en la familia de Karen Martínez ‘La Chechi’: emotivo adiós a su abuela

Karen Martínez, conocida como La Chechi, atraviesa un momento de luto tras el fallecimiento de su abuela. La reconocida presentadora colombiana confirmó la noticia a través de sus redes sociales, acompañándola con un emotivo mensaje.

¿Qué se sabe de la muerte de la abuela de Karen Martínez, La Chechi?

A través de un emotivo collage publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, Karen Martínez compartió tiernos momentos capturados en fotografías de su abuela junto a su hijo Dante, acompañados de un extenso mensaje en el que expresó su dolor por la pérdida.

Sin embargo, en esta publicación no se menciona la causa de la muerte ni se ofrecen detalles sobre el lamentable suceso, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más informaciones.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Karen Martínez compartió tras el fallecimiento de su abuela?

Karen Martínez compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su abuela. En él, destacó que su abuela ahora descansaba en paz y recordó todo el amor que siempre la rodeó por parte de sus hijos, nietos y bisnietos. Además, expresó que su abuela finalmente podría reunirse con su abuelo, quien falleció años atrás.

La presentadora también reconoció que, aunque su abuela ya estuviera descansando, la familia tendría que aprender a vivir sin ella, con la certeza de que algún día se reencontrarán.

“Hasta pronto, abuelita hermosa. Ya puedes descansar en paz, sabiendo que dejaste una huella inmensa en todos los que tuvimos el privilegio de tenerte. Tus hijos, nietos y bisnietos te llenaron de amor; nunca estuviste sola, siempre rodeada de tu familia. Ahora podrás encontrarte con mi abuelo, con tu mamá y con tu hermana, a quienes tanto extrañabas. Aquí nos quedaremos aprendiendo a vivir sin ti, pero con la esperanza de que algún día nos volveremos a ver. Te amo”

Desde SuperLike Canal RCN lamentamos profundamente el fallecimiento de la abuela de Karen Martínez y enviamos nuestras condolencias a toda su familia en este difícil momento.