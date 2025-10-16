Hermana de Yina Calderón compartió inédito video de Baby Demoni desde la clínica: “estoy aquí contigo”

Claudia, hermana de Yina Calderón, rompió el silencio y reveló nuevos detalles sobre Baby Demoni, la joven influenciadora hallada sin vida en su casa y cuya muerte sigue generando conmoción en redes sociales. Además, compartió un inédito video de la joven desde la clínica, grabado poco antes de la tragedia.

¿Qué se ve en el video de Baby Demoni desde la clínica que compartió la hermana de Yina Calderón?

En la tarde de este jueves 16 de octubre, Claudia Calderón reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para hablar sobre los momentos que compartió con Baby Demoni antes de que fuera hallada sin vida en su casa.

Revelan el desgarrador detalle detrás de la muerte de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón. (Foto Canal RCN | Freepik).

Según contó la hermana de Yina, días antes de la tragedia acompañó a la joven influenciadora a realizarse unos procedimientos estéticos para corregir las secuelas que le dejó su embarazo, el cual tuvo diversas complicaciones que afectaron su cuerpo.

Claudia aseguró que estuvo con ella durante todo el proceso y mostró videos inéditos del momento, en los que se ve a Baby Demoni en la camilla del quir*fano junto al profesional que la atendía.

“Yo le cogí la mano, le dije: ‘tranquila, todo va a salir bien, piensa en tu hija, vas a quedar hermosa’. Hasta que despertó, le di fuerzas y le dije: ‘amiga, quedaste hermosa, estoy aquí contigo’”, recordó.

Finalmente, Claudia mencionó que le ofreció su casa para que se recuperara tras la intervención, pero Baby Demoni prefirió volver a su hogar para estar cerca de su pequeña hija.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón?

Luego de que se confirmara el fallecimiento de la influenciadora Baby Demoni en redes sociales comenzaron a circular diversas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, pues en un principio se pensó que había sido un suic*dio, pero esto habría quedado descartado tras los recientes procedimientos estéticos a los que se sometió recientemente.

Ella es Baby Demoni, la reconocida influenciadora que falleció. | Foto: Freepik

Por otro lado, otra de las hipótesis apunta directamente a Samor, novio de la joven con quien habría peleado horas antes del trágico acontecimiento.

Sin embargo, la versión oficial de los hechos aún no ha sido revelada a la opinión pública, por lo que se presume que el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades pertinentes.