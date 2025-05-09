Caterin Escobar reaccionó a mensaje de Mario Yepes tras su salida de MasterChef: "Llegaste tú"

La actriz Caterin Escobar se despidió de la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 5 de septiembre luego perder el reto de eliminación ante Pichingo, Patty Grisales y Aleja Ávila.

¿Cómo reaccionó Mario Yepes a la eliminación de Caterin Escobar de MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar tuvo que despedirse de la cocina más famosa de Colombia luego que los jurados Jorge Rausch, Belén Alonso y Nico de Zubiría tomaran la decisión por un pequeño error en el plato de la actriz.

La actriz se despidió entre lágrimas de sus compañeros y jurados, a quienes les agradeció por haber hecho de su experiencia en MasterChef Celebrity una de las mejores en su vida.

Caterin recibió varias palabras de elogio y muestras de cariño por su personalidad y forma de ser a lo largo de la competencia, mensajes que no solo se quedaron en la cocina, sino en redes sociales también.

En especial se destacó el del exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity, Mario Alberto Yepes, quien sorprendió a la actriz con un mensaje cargado de afecto.

¿Cómo reaccionó Caterin Escobar al comentario de Mario Yepes tras su salida de MasterChef?

Mario Yepes, quien quedó eliminado semanas atrás de MasterChef Celebrity, no dejó pasar por desapercibido la salida de su excompañera y en una publicación del Canal RCN le dejó un emotivo mensaje.

Qué triste salida, pero que hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa.

El exfutbolista le dedicó unas cariñosas palabras en donde resaltó el talento, belleza y carisma de Caterin Escobar. Ante ello, la actriz no tardó en reaccionar públicamente, dejando ver la conexión y el agradecimiento que sintió por el mensaje del exjugador de la Selección Colombia.

Pero llegaste tú.

Caterin Escobar le expresó su cariño a Mario Yepes en redes. (Fotos Canal RCN)

¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes son pareja?

Como era de esperarse estas interacciones entre Mario Yepes y Caterin Escobar han avivado rumores de una posible relación entre ellos tras MasterChef Celebrity.

Sin embargo, hasta el momento ni la actriz ni el exfutbolista han confirmado o negado que estén dándose una oportunidad en el amor.

No obstante, uno de los exparticipantes, Julián Zuluaga, en medio de una entrevista aseguró que entre ellos pasaba algo más que una amistad y que aunque había prometido guardar silencio, ya no lo haría afuera de la competencia.

