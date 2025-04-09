Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su emotiva despedida

En el capítulo del 4 de septiembre cuatro participantes se enfrentaron en un reto de eliminación en MasterChef Celebrity, quedando eliminada de la competencia la actriz Caterin Escobar.

¿Por qué Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar tuvo que enfrentarse a Alejandra Ávila, Pichingo y Patricia Grisales en un reto de eliminación en el que tuvieron la despensa abierta, 60 minutos y total libertad para su preparación.

Tras acabarse los 60 minutos, cada uno de los cuatro participantes empezó a pasar al atril a presentar su plato, siendo Alejandra Ávila la primera, quien se llevó varios elogios de los chefs.

El segundo fue Pichingo quien también sorprendió al jurado con su plato pese a que había tenido algunos imprevistos durante la preparación. La tercera fue Patty quien dividió opiniones con su preparación.

Caterin fue la última en pasar al atril con un pollo con salsa de espárragos llamado "Qué rollo estar aquí", sin embargo, aunque todo parecía bien a simple vista, la chef Belén se dio cuenta de un error, se le había quedado un pedazo de brida, una especie de hilo para amarrar Uno de los mejores arroces blancos, el pollito está sabroso.

Caterin Escobar salió en reto de eliminación del 4 de septiembre en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Cómo reaccionó Caterin Escobar tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity?

Tras calificar todos los platos, Jorge Rausch fue el encargado de dar el veredicto final, revelando que la actriz había sido la elegida para abandonar la competencia.

Jorge Rausch aseguró que no había sido fácil la decisión pero que su error de haber dejado un hilo en el plato había sido el detonante para decantarse por ella.

Tras revelarse que Caterin era la eliminada, la actriz rompió en llanto y aprovechó para expresar su agradecimiento por la experiencia vivida en MasterChef Celebrity.

Solo puedo dar gracias por tener el privilegio y placer de haberles cocinado a los chefs. Los quiero a todos mucho. Para mí los momentos más felices fueron los retos en equipo.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity y recibirá castigo: esta es la razón

¿Cómo reaccionaron en MasterChef Celebrity a la eliminación de Caterin Escobar?

Los jurados se mostraron conmovidos con la eliminación de Caterin Escobar, por su parte Jorge Rausch le aseguró que se iba una buena cocinera por un error.

Esto se pone duro porque nosotros nos encariñamos con ustedes y nos duele cuando se van y tenemos que eliminarlos, hoy te sentenció una pita.

Belén y Nicolás de Zubiría también le resaltaron a Caterin su personalidad tranquila y también su gran relación con todos.

Eres ejemplo de comportamiento, competencia, de todo.

Asimismo, varios de sus compañeros rompieron en llanto y le expresaron lo mucho que la extrañarían en MasterChef Celebrity.

Te amo y te voy a extrañar mucho, expresó Valeria.

David Sanín aseguró que Caterin era una de sus favoritas y Patty por su parte estaba confundida porque creía que ella había sido la elegida del jurado.

Caterin Escobar le dijo adiós a la cocina de MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

No te pierdas ningún detalle de MasterChef Celebrity en la App del Canal RCN. Descárgala gratis aquí