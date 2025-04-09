Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Bolivia ¡Al Mundial!

La clasificación de Colombia al Mundial de 2026 tras su victoria contra Bolivia provocó múltiples reacciones en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Memes del partido de Colombia y Bolivia por Eliminatorias
El partido de Colombia vs. Bolivia dejó varios memes y reacciones en redes. (AFP: JAMIE SQUIRE y Luis ACOSTA)

La Selección Colombia selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este triunfo, la tricolor aseguró su cupo sin importar lo que suceda en el próximo partido frente a Venezuela.

¿Qué reacciones dejó la victoria de Colombia contra Bolivia en la fecha 17 de Eliminatorias?

La tricolor derrotó a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y, con ese resultado, sumó los puntos necesarios para garantizar su presencia en la próxima cita mundialista

El ambiente en Barranquilla fue de celebración desde el pitazo inicial. Los goles desataron la alegría de los más de 40 mil asistentes en el Metropolitano, quienes no dejaron de cantar y alentar a la tricolor.

Esta clasificación revive la ilusión de volver a ver a Colombia en una Copa del Mundo, después de la frustración que significó quedar fuera de Qatar 2022.

Los mejores memes tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

La alegría de los jugadores y la fiesta en el estadio Metropolitano se trasladaron de inmediato a las redes sociales, donde miles de hinchas celebraron con memes y mensajes emotivos.

Con esta clasificación, Colombia disputará su séptima Copa del Mundo, buscando repetir gestas históricas como la de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final con James Rodríguez como goleador del torneo.

¿Qué reacciones dejó el partido de Dayro Moreno contra Bolivia?

Como era de esperar hubo otro momento que encantó a los hinchas colombianos y que hizo retumbar al estadio Metropolitano en Barranquilla, el ingreso de Dayro Moreno a la cancha.

Dayro Moreno tras nueves años sin jugar con la Selección Colombia ingresó sobre el minuto 79 a la cancha y logró varias ocasiones en la cancha. Un regreso que emocionó a todos los hinchas colombianos.

Para Néstor Lorenzo y sus dirigidos, el reto apenas comienza: consolidar un estilo de juego competitivo que le permita a la tricolor llegar fuerte al Mundial. Sin embargo, por ahora la prioridad es disfrutar de esta alegría que tanto esperaba la afición.

 

 

