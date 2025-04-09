Mario Alberto Yepes hizo llorar a fans de Colombia con nostálgico recuerdo contra Bolivia

Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia y exparticipante de MasterChef Celebrity desempolvó emotivo recuerdo de su etapa como futbolista cuando enfrentó y marcó gol contra Bolivia.

¿Cuál fue el recuerdo que compartió Yepes de cuando enfrentó a Bolivia con Colombia?

El exjugador de Colombia compartió un carrusel de fotografías y videos en los que recordó la vez que se enfrentó en 2005 contra la Selección de Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

Mario Yepes aseguró que ese partido quedó en su corazón por la importancia de aquel encuentro y porque logró anotar un gol de cabeza.

Hace 20 años tuve la fortuna de vivir un partido inolvidable en Barranquilla contra Bolivia y anotar un gol que siempre recordaré.

Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia recordó su gol contra Bolivia. (AFP: TOSHIFUMI KITAMURA)

¿Cuál fue el mensaje que Mario Yepes le envió a la Selección Colombia?

Mario Alberto Yepes aprovechó este emotivo recuerdo para enviarle un mensaje de ánimo a la Selección Colombia en su partido contra Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Yepes les expresó a todos los jugadores toda la mejor energía en este partido que él 20 años atrás vivió con sus compañeros, por eso, les dejó claro que más allá del resultado todos estarían orgullosos.

Hoy nuestra Selección vuelve a enfrentarse a Bolivia, y solo quiero desearles lo mejor y sepan que somos muchos los colombianos que estamos con ustedes. Vamos Colombia, vamos muchachos , siempre con ustedes.

Falcao también envió mensaje a la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Todo un país se unió para el partido de Colombia y Bolivia y como era de esperarse al igual que Mario Yepes otras leyendas se pronunciaron.

Uno de ellos fue el tigre Radamel Falcao, quien compartió un mensaje en sus redes sociales de apoyo a la Selección Colombia.

El recordado '9' de Colombia le expresó a sus excompañeros de la Selección Colombia su agradecimiento por hacerlos unir como país y soñar con verlos de nuevo en un Mundial.

Gracias por hacernos soñar muchachos, tenemos una cita muy importante en el 2026. Vamos Colombia.