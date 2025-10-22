Expareja de Andy Rivera rompió el silencio y opinó sobre su nueva relación

La empresaria e influenciadora Danniela Duque respondió algunas preguntas de sus seguidores sobre su vida personal, especialmente relacionado a Andy Rivera, padre de su hija Hellen.

¿Cómo es la relación de Danniela Duque con Xime Mua, la nueva pareja de Andy Rivera?

Danniela habló abiertamente sobre cómo es su relación con Xime Mua, actual pareja de Andy y dejó ver que entre ellas no existe ningún tipo de inconveniente o tensión hasta ahora.

“No nos conocemos, nunca hemos hablado ni coincidido, pero mi hija sí y se conocen bien”

Ambas se encuentran en un punto importante de sus carreras, pues Danniela se ha consolidado como una empresaria reconocida y con buen posicionamiento en sus redes sociales, al igual que Ximena, quien ha logrado conectar con la audiencia y convertirse en una de las creadoras de contenido más queridas en el país.

Danniela sorprendió a muchos seguidores con su respuesta, pues no se esperaban que fuera positiva, teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores confesó que, si tuvo algunos problemas de convivencia con exparejas de Andy Rivera.

¿Cómo fue la historia de amor entre Danniela Duque y Andy Rivera?

Durante la misma dinámica de preguntas, un seguidor hizo referencia a su relación con el cantante, preguntando su realmente había sido una relación estable, pues no existe mucho en redes sociales sobre el vínculo que compartieron o su historia de amor más allá de su rol como padres.

Andy Rivera confirmó su relación con Ximemua / (Foto de Freepik)

Danniela contestó asegurando que fueron pareja durante casi cinco años y que no fue una relación pasajera sino algo serio, pues ella fue su primera novia y él su primer novio, una etapa de aprendizaje que resalta como una experiencia muy bonita.

¿Cuál es la relación actual entre Danniela Duque y Andy Rivera?

Aunque su relación de pareja terminó hace tiempo, ambos mantienen una comunicación constante por el bienestar de su hija Hellen, y afirmó que ser padres separados no tiene que llevar a la niña a un ambiente de problemas y mala comunicación.

Danniela Duque aclaró cómo es su relación con Xime Mua, actual pareja de Andy Rivera. / (Foto de Freepik)

Además, resaltó el rol de Andy como padre y aseguró que es una persona amable y con buena energía, y que tanto ella como su parea actual mantienen un trato cordial con el cantante, fruto de una relación madura y funcional que han logrado sostener por el bienestar de Hellen.