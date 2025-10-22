Aida Victoria Merlano genera controversia al revelar cambio físico que quiere hacerle a su hijo

Aida Victoria Merlano constantemente está dando de qué hablar en sus redes sociales y recientemente generó controversia por decisión que tomó sobre su bebé.

¿Qué cambio físico quiere hacerle Aida Victoria Merlano a su bebé?

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores en la tarde del 22 de octubre al revelarles a través de sus historias de Instagram que quería hacerle un cambio a su hijo.

La influenciadora barranquillera aseguró que quería empezar una nueva etapa con su hijo y para esto quería hacerle un renovado look a Emiliano.

Aida confesó que le quería hacer nada más y nada menos que el corte tipo siete a Emiliano, un corte que es bastante común en Medellín.

Muchachas mañana empieza una nueva temporada, le voy a hacer el siete a Emiliano.

Aida Victoria Merlano reveló el controversial look que quiere hacerle a su hijo

La influenciadora en el video se muestra entusiasmada por el cambio físico que quiere hacerle a su hijo Emiliano.

Sin embargo, en el video aparece una voz de fondo que le dice que todavía no le haga ese tipo de cortes a su bebé y que lo deje crecer más.

No nena, todavía no.

Aida Victoria Merlano en su video confesaba que su expareja Juan David Tejada ya lo había rapado tiempo atrás y que ahora era su momento de decidir sobre su look.

Ya a él lo calvearon para que le saliera pelito nuevo, ahora ya podemos hacerle otro corte.

Aida Victoria asegura también que no quiere hacerle cortes de cabello tradicionales como el famoso 'honguito'.

Nena qué estás esperando que le crezcan los pelos para hacerle el honguito, no señor.



Como era de esperarse este video de la creadora de contenido ha generado controversia en redes sociales y muchos le han pedido que no le haga ese corte tan moderno al pequeño.