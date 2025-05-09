El capítulo del 5 de septiembre en MasterChef Celebrity estuvo cargado de emotividad por unas cartas que recibieron los participantes, jurados y hasta la presentadora Claudia Bahamón.

¿Por qué Claudia Bahamón hizo llorar a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

Los participantes se encontraron con una caja misteriosa que tenía dentro de ella una carta de un familiar, detalle que conmovió e hizo llorar a más de uno.

Claudia Bahamón, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso también recibieron una emotiva carta de sus seres queridos que los hizo poner sentimentales.

En medio de este emotivo momento en donde las emociones estaban a flor de piel, la presentadora quiso sorprender a Jorge y Nicolás con una carta que ella les escribió y les leyó delante de todos.

Cuando supe en qué nos basaríamos para hacer este reto pensé que era una oportunidad bonita para yo escribir una carta a Jorge y Nico.

¿Qué decía la carta que Claudia Bahamón les dedicó a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría?

Claudia Bahamón empezó su carta destacando cómo diez años atrás se conocieron con Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en la primera temporada de MasterChef sin imaginarse que se volverían amigos incondicionales y hasta familia.

La presentadora aseguró que era una locura pensar en todo lo que han vivido desde ese primer día que llegaron a las grabaciones del programa en donde estaba llenos de ilusiones, nervios y expectativas.

10 años acompañándonos en la vida no solo como compañeros de trabajos, sino como familia elegida.

Claudia Bahamón les agradeció en su carta por haberse convertido como en unos hermanos para ella y haberla acompañado en sus mejores y peores momentos durante estos años.

Han sido para mí un refugió, un espejo, un abrazo constante, me han visto brillar, derrumbarme, reconstruirme más de una vez, y yo he tenido la fortuna de verlos en toda su humanidad, en sus batallas y victorias.

La presentadora les aseguró que siempre iban a contar con una amiga incondicional para toda la vida y que para ella eran como unos hermanos que le regaló la vida.

Gracias por hacerme sentir que no estoy sola y que tengo dos hermanos más de alma conmigo, no me imagino este camino de MasterChef sin ustedes.

¿Cómo reaccionaron Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría a las palabras de Claudia Bahamón?

Los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría escucharon atentamente las palabras de Claudia Bahamón y no pudieron evitar llorar ante sus cariñosos mensajes.

Tras terminar la presentadora los chefs se le acercaron y se dieron un abrazo emotivo, agradeciéndole por sus emotivas palabras y por también ser un apoyo para ellos durante todos estos diez años.

No solo ha sido trabajo en estos 10 años, cada momento de nuestra vida lo hemos compartido, expresó Jorge Rausch.

En esta dinámica, Claudia Bahamón también recibió una emotiva carta de su hermano mayor, quien le dedicó unas cariñosas palabras y le expresó su admiración.

Quiero hablarte como el hermano que creció a tu lado, que compartió contigo en la infancia, esa hermanda que forjamos desde niños es un tesoro cuando te veo convertida en la mujer que Colombia admira.

