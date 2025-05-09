Claudia Bahamón regresó a MasterChef y quedó en shock con eliminación de Caterin Escobar

La presentadora Claudia Bahamón volvió a MasterChef Celebrity tras varios días ausente y en su regreso se llevó la mala noticia de la salida de la actriz Caterin Escobar.

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al ver que Caterin Escobar salió de MasterChef Celebrity?

La presentadora volvió a la cocina más famosa de Colombia y con su llegada todos los participantes se emocionaron por lo que significa su presencia.

Sin embargo, Claudia Bahamón no sabía que la actriz Caterin Escobar había sido la última eliminada de la competencia en su ausencia.

Precisamente, la presentadora cayó en cuenta de la ausencia de la actriz y quedó en shock al enterarse que ya no estaba en la competencia y por eso no dudó en cuestionar los motivos de su salida.

Ay, Cate, ¿sacaron a Cate?

Ante la duda, la chef mexicana Belén Alonso le contestó que nadie la había sacado y que ella misma con un error había firmado su sentencia: "No, se sacó sola".

¿Por qué Claudia Bahamón estuvo ausente en MasterChef Celebrity?

La presentadora Claudia Bahamón no estuvo en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity al parecer por un percance de salud que la obligó a quedarse en casa y no estar en el programa.

Me hicieron falta y supe que hicieron estragos mientras no estuve en esta cocina.

La opita en su ausencia no pudo presenciar los retos de salvación y de eliminación en donde pasó de todo, como por ejemplo se reveló el sobre secreto de Raúl Ocampo con el que salvó a Ricardo Vesga.

Asimismo, no pudo estar en el reto de eliminación en el que se enfrentaron Alejandra Ávila, Pichingo, Patricia Grisales y Caterin Escobar que dejaron afuera de la competencia a la actriz caleña.

¿Por qué Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar tuvo que enfrentarse a tres de sus compañeros en un reto de eliminación en el que tenían la despensa abierta, 60 minutos y total libertad para su preparación.

Caterin fue la última en pasar al atril con un pollo con salsa de espárragos llamado "Qué rollo estar aquí", sin embargo, aunque todo parecía bien a simple vista, la chef Belén se dio cuenta de un error, se le había quedado un pedazo de hilo para amarrar su proteína.

Tras hacerse oficial su eliminación, la actriz se mostró agradecida con los jurados y con sus compañeros por la experiencia dentro de MasterChef Celebrity.

Solo puedo dar gracias por tener el privilegio y placer de haberles cocinado a los chefs. Los quiero a todos mucho. Para mí los momentos más felices fueron los retos en equipo.

