Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón regresó a MasterChef y quedó en shock con eliminación de Caterin Escobar

La presentadora Claudia Bahamón quedó fría con la eliminación de Caterin Escobar de MasterChef: “¿Cómo así que la sacaron?”

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Bahamón sorprendida con eliminación de Caterin Escobar
Claudia Bahamón sorprendida con eliminación de Caterin Escobar. (Fotos Canal RCN)

La presentadora Claudia Bahamón volvió a MasterChef Celebrity tras varios días ausente y en su regreso se llevó la mala noticia de la salida de la actriz Caterin Escobar.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al ver que Caterin Escobar salió de MasterChef Celebrity?

La presentadora volvió a la cocina más famosa de Colombia y con su llegada todos los participantes se emocionaron por lo que significa su presencia.

Sin embargo, Claudia Bahamón no sabía que la actriz Caterin Escobar había sido la última eliminada de la competencia en su ausencia.

Precisamente, la presentadora cayó en cuenta de la ausencia de la actriz y quedó en shock al enterarse que ya no estaba en la competencia y por eso no dudó en cuestionar los motivos de su salida.

Ay, Cate, ¿sacaron a Cate?

Ante la duda, la chef mexicana Belén Alonso le contestó que nadie la había sacado y que ella misma con un error había firmado su sentencia: "No, se sacó sola".

Artículos relacionados

¿Por qué Claudia Bahamón estuvo ausente en MasterChef Celebrity?

La presentadora Claudia Bahamón no estuvo en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity al parecer por un percance de salud que la obligó a quedarse en casa y no estar en el programa.

Me hicieron falta y supe que hicieron estragos mientras no estuve en esta cocina.

La opita en su ausencia no pudo presenciar los retos de salvación y de eliminación en donde pasó de todo, como por ejemplo se reveló el sobre secreto de Raúl Ocampo con el que salvó a Ricardo Vesga.

Asimismo, no pudo estar en el reto de eliminación en el que se enfrentaron Alejandra Ávila, Pichingo, Patricia Grisales y Caterin Escobar que dejaron afuera de la competencia a la actriz caleña.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón estuvo ausente de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN.)

Artículos relacionados

¿Por qué Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar tuvo que enfrentarse a tres de sus compañeros en un reto de eliminación en el que tenían la despensa abierta, 60 minutos y total libertad para su preparación.

Caterin fue la última en pasar al atril con un pollo con salsa de espárragos llamado "Qué rollo estar aquí", sin embargo, aunque todo parecía bien a simple vista, la chef Belén se dio cuenta de un error, se le había quedado un pedazo de hilo para amarrar su proteína.

Tras hacerse oficial su eliminación, la actriz se mostró agradecida con los jurados y con sus compañeros por la experiencia dentro de MasterChef Celebrity.

Solo puedo dar gracias por tener el privilegio y placer de haberles cocinado a los chefs. Los quiero a todos mucho. Para mí los momentos más felices fueron los retos en equipo.

Descarga la App del Canal RCN y no te pierdas ningún detalle de MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo se presenta en el escenario durante la 22.ª Entrega Anual de los Premios Latin GRAMMY. Camilo

Camilo rompió en llanto en pleno concierto tras recibir dolorosa noticia: “se fue al cielo”

En medio de uno de sus recientes conciertos en España, el cantante Camilo abrió su corazón para hacer inesperada confesión a sus seguidores.

James Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido contra Bolivia. James Rodríguez

James Rodríguez protagonizó conmovedor momento tras clasificar al Mundial: ¿su último partido?

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez se mostró reflexivo tras culminarse el partido contra Bolivia.

Luis Díaz se pronunció tras clasificarse a su primer Mundial Luis Díaz

Así celebró Luis Díaz la clasificación de Colombia al Mundial 2026: "Sueño cumplido"

Luis Díaz conmueve con mensaje tras clasificación de Colombia y su oportunidad de ir a su primer Copa Mundial en 2026.

Lo más superlike

Con apenas 10 años, venció dos veces a la muerte. Su recuperación es un ejemplo de esperanza y ciencia en acción. Viral

Una niña venció dos veces a la muerte gracias a la tecnología creada por la NASA

Una niña británica de 10 años superó la muerte dos veces y recuperó su vida gracias a un trasplante y a la ciencia espacial.

La “memoria de pez” es uno de los efectos más comunes tras ver capítulos seguidos. Salud

Maratones de series, un hábito que según los expertos afecta negativamente la memoria

Christian Nodal Christian Nodal

Feministas buscan frenar concierto de Christian Nodal en Morelia, ¿cuántas firmas van?

Karol G en Brasil Karol G

Karol G dedicó emotivo mensaje previo a su show en la NFL en Brasil, esto dijo

Alejandra Ávila, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity