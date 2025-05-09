Karina García sorprende al mostrarse cantando canción de Blessd: ¿cómo reaccionó Altafulla?

Karina García, se ha apoderado de las tendencias luego de una transmisión en vivo con WestCol y ahora también por un video en el que se dejó ver cantando de Blessd.

¿Cuál fue la canción que Karina García se mostró cantando de Blessd junto a WestCol?

El reconocido streamer paisa compartió un video en su cuenta de TikTok en el que se dejó ver cantando y bailando junto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia una canción Blessd llamada "Yogurcito remix".

En el video aparece Karina García haciendo lypsinc del remix de la canción de Blessd, lo curioso fue la parte que cantó la modelo y también haberse dejado grabar cantando esta composición tras toda la polémica con el artista urbano.

"Tú va' a pensarme, donde sea que esté', donde sea que esté', miéntete, por más que pregunten, si yo estoy con usted", fue la parte que cantó Karina García de Yogurcito.

¿Cómo reaccionó Altafulla al video de Karina García cantando "Yogurcito remix"?

Como era de esperar este video de WestCol junto a Karina García cantando "Yogurcito remix" ha generado revuelo en redes sociales y más porque tiempo atrás hubo un rumor que esta canción Blessd se la había compuesto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, muchos internautas han expresado que quedaron en shock al ver a la modelo paisa cantando esta canción y más por su actual relación con Altafulla.

Varios internautas empezaron a debatir sobre si Altafulla se podría molestar con la modelo paisa por dejarse grabar cantando esta canción del que se supone fue expareja suya años atrás.

No obstante, hasta el momento Altafulla no ha reaccionado al video de WestCol y tampoco se ha pronunciado a través de sus redes sociales.

Karina García se mostró cantando canción de Blessd e internautas preguntan por reacción de Altafulla. (Foto del Canal RCN)

¿Blessd le dedicó "Yogurcito" a Karina García de La casa de los famosos Colombia?

Este video de Karina García cantando "Yogurcito" ha avivado la polémica que hubo meses atrás cuando la modelo estuvo en La casa de los famosos Colombia y se rumoró que esta canción era dedicada a ella.

En ese momento el reguetonero Blessd rompió el silencio en redes sociales y negó que su canción "Yogurcito" fuese dedicada a alguna mujer de su pasado y tampoco a Karina García.

No puedo sacar una p*t* canción porque de una vez le ponen ‘que se la hice a no sé quién’. Dejen de chimbearme con esa pelada, que a nadie le he hecho ni una sola canción

Cabe resaltar que, la supuesta relación entre Blessd y Karina García salió a la luz cuando la modelo estuvo en el reality del Canal RCN y una de las participantes hizo dicha afirmación que Karina posteriormente confirmó.